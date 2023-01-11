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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na TSK tepkisi: Demokraside hakaret kabul edilemez

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#AK Parti#Ömer Çelik#Basın Toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 13:20

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Çelik, "Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı. Demokraside eleştiri haktır ama hakaret kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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İşte AK Partili Çelik'in açıklamalarından satır başları:

TSK'nın ortaya koyduğu başarılar, dostlarımız tarafından takdir ediliyor, Türkiye'yi sevmeyenler tarafından eleştiriliyor. 

Demokrasilerde bütün kurumlar eleştirilebilir. Fakat eleştiriyle hakaret arasında çok temel bir fark vardır. Bir siyasetçinin asla geçmemesi gereken bir sınırdır. Eleştiri haktır ama hakaret kabul edilemez.

Dün Kılıçdaroğlu vahim sözlerle TSK komuta kademesine saldırarak bu sınırı geçmiştir. Bu sözlerin Kılıçdaroğlu'ndan gelmesi hiç şaşırtıcı olmadı. Kılıçdaroğlu'nun nefret siyaseti TSK komuta kademesine hakaret etmesi haddini aşan bir boyuta ulaştı.

Biz CHP'nin PKK'ya karşı yapılacak operasyonlara neden destek vermediklerini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi Yunanistan'da bir siyasetçi bunları söyledi diye haber yapılsaydı herkes inanırdı. Bu sözler vahimdir ve şiddetle kınanması gereken bir meseledir.

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"KILIÇDAROĞLU'NUN İFADELERİ UTANÇ VERİCİ"

PKK'ya karşı kullanmadığı dili TSK komuta kademesine sergiliyor. Şimdiye kadar TSK'nın yaptığı operasyonları öven bir tutumuna rast gelmedik Kılıçdaroğlu'nun.

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TSK'nın kabiliyetlerini artıracak milli imkanlar geliştirilirken, en yıkıcı sözler yine Kılıçdaroğlu ve arakadaşlarından geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tek tek bu atılan iftiraların yalan olduğunu ifade etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da bu ifadeleri kullanması utanç vericidir. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız ve tüm milletimiz tarafından kınanacaktır.

Geçmişte kendi partilerinden yapılan açıklama şöyleydi; Ordu niye siyasete karışmıyor. Bunlara ses çıkarmıyorlardı. Bunlar açısından istenen şey askeri bürokrasidir. Dünkü açıklaması bu rahatsızlığın ifade biçiminden başka bir şey değildir. Onun sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. 

TSK güçlü mücadele verirken Türkiye'nin ana muhalefet genel başkanının bu tutumunun vahim olduğunu ifade ediyoruz. Terör örgütüne söyleyemediğiniz şeyleri TSK'ya söylüyorsunuz. Askerle siyaset arasındaki çizgiyi ortadan kaldıran gelenek size aittir. Askeri vesayeti ortaya koyan sizsiniz.

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6'LI MASAYA 'SİSTEM' TEPKİSİ: ÖNERDİKLERİ MODEL BÜYÜK BİR TUZAKTIR

Vesayetin yeni bir güncellemesidir bu. Önerdikleri model eski sıkıntıları yeniden gündeme getirecek tuzaklar taşımaktadır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanı değil atanmış bir cumhurbaşkanı istedikleri ortaya çıkıyor. 6'lı masanın onayı olmadan Cumhurbaşkanı hareket edemeyecek demek demokrasiye felç etmektir. 

Türkiye için önerdikleri sistem 6'lı eş başkanlık sistemidir. Bunun için milletten bir onay alınmış mı bu soru büyük bir şekilde açıkta durmaktadır. 6'lı masayı destekleyenler tarafından da absürt bulundu. Bu bir vesayet güncellemesinden başka bir şey değildir. 

Şimdiden ilan edecekleri adayı etkisiz eleman olarak ilan edecekler. Demokrasimizi tamamen felç edecek bir sitemdir. Ortada kuvvetler ayrılığı yoktur. Son derece sakıncalıdır.

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SURİYE İLE YENİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Bu diyaloğun sağlanmasında Rusya'nın arabuluculuğu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdirle karşılandı. Önemli olan kendi doğal ritmi içerisinde ilerleyebilmek. Acele olmasına da gerek duymuyoruz. Dışişleri bakanlarının görüşmesi için çalışma yapılıyor. Sonrasında liderler düzeyinde görüşme için ajanda oluşturulacak. Takvim öngörmüyoruz, çalışma devam ediyor.

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CHP'YE 'TÜRK BAYRAĞI' TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun danışmanı özerkliğin gündeme getirilmesini söylüyor ve açıklamayı yaptığı yerden Türk bayrakları kaldırılıyor. Kılıçdaroğlu'nun bayrağımıza yapılan saygısızlık karşısında görevden alması gerekir. Kılıçdaroğlu TSK komuta kademesine saldıracağına öncelikle bu konuda açıklama yapsın.

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BEN GVIR'DEN PROVOKASYON

Mescidi Aksa'nın statüsü korunmalı. Bir bakanın yaptığı eylem asla kabul edilemez.

ERMENİSTAN İLE HAVA KARGO TİCARETİ

Türkiye bölge barışına bir bütün olarak bakıyor. Bölge barışına suikast düzenleyerek Ermenistan'ın yanında olan ülkeler bu adımlar atılırken bunlardan hiçbir ses çıkmıyor. Demek ki bunların niyeti bölge barışı değildi. Umarız ki Ermenistan bu açılımları korumak için doğru adımlar atmaya devam eder. Bu büyük barış vizyonu herkesin çıkarınadır.

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#AK Parti#Ömer Çelik#Basın Toplantısı

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