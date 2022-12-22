Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

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İşte AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Rusya-Ukrayna savaşı Dünyadaki bir takım şeyleri köklü bir şekilde değiştirdi. Uluslararası toplumun kınamak dışında pek bir şey yapamadığı görüldü. Dünyanın diğer yerlerindeki çatışmalara sessiz kalanların, aslında bu sorundan kaçamayacağını gösterdi. Bu zihin yapısı Borrell'in söylediği söz. "Biz bir bahçe kurduk, bahçemizi sadece duvarlarla koruyamayız. Bahçıvanlarımızın bunu koruması lazım" dedi. Sadece Avrupa'nın refahını düşünenlerin bu yöntemlerinin hiç de sağlıklı olmayacağı ve her an bununla karşı karşıya kalacakları görüldü.

Pandemi döneminde ülkeler kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım cihazları saklamak gibi bir tavır sergilemişlerdi.

Bildiğimiz dünya sona eriyor ve yeni bir dünya ortaya çıkıyor.

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Avrupalı dostlarımızın Ukraynalı mülteciler için gösterdikleri tavırdan memnun olduğumuzu ancak aynı tavrı Suriyeli mülteciler için de göstermelerini beklediğimizi ifade ettik.

Türkiye'nin aldığı inisiyatif, barış için önemli olduğunu göstermiştir. Cumhurbaşkanımız barış için güçlü bir diplomasi yürütmüştür.

Bundan sonraki dünyanın nasıl şekilleneceği bu savaşın gidişatı belirleyecektir.

Macron'un şu sözü unutulmayacak. "Rusya'yla konuşan tek ülkenin Türkiye olması kabul edilemez" dedi. Bu diplomasi anlayışının güncellenmesi lazım. Aksi takdirde bu barışın olmayacağı ortadadır.

YUNANİSTAN'A TEPKİ

Yunanistan'ın Rum Kesimiyle birlikte ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmeyen bir tablodur. Müttefiklerimiz Atina'nın şımarıkça yaklaşımlarına destek veriyor.

Ayrıntılar geliyor...

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