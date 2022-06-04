Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim güvenliği tartışmalarına tepki: Belirli bir temele dayanmayan iddialar var

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Çeşitli dönemlerde iç ve dış güvenlik konseptinin çatıştırıldığı, siyasi iktidarların bunların arasında sıkıştığı dönemler gördük. Şimdi Türkiye'de iç güvenlik dış güvenlik doktrinleri senkronize şekilde çalışmaktadır. Dış politika ve dış güvenlik anlayışını çatıştırmak, siyaseti dağıtmak isteyenleri iş yapamaz hale getiren anlayıştı. Bu iktidarımız döneminde aşılmış demokratik devrimlerdendir. Biraz sonra ekonomiyle ilgili kapsamlı değerlendirme yapılacak. Sahadan toplanan veriler, talepler, tartışma konuları kapsamlı şekilde değerlendirilerek, önümüzdeki günlere dair beyin fırtınası gerçekleşecek. Yarın sabah tarım ve enerji oturumu olacak. Ardından Cumhurbaşkanımızın kapanış hitabıyla sona eriyor.

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"OLMAYAN SEÇİMİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ PROPAGANDA YÜRÜTÜLÜYOR"



Bu kamp, Türkiye ve dış dünyada konuşulan başlıkların 2 gün içinde tüm boyutlarıyla tartışıldığı bir zemin oluşturacak. İstanbul'daki miting çevre atılımına döndü. Bunun devamı 5 Haziran'dan itibaren Çevre haftası olarak kutlanacak. Bu toplantımız Çevre toplantısına çevirecek bir kapsam oluşturuldu. Bu etkinlik kapsamında, karbon ayak izimizi gidermek için 3'er fidan ekilecek. Odalara çevreye duyarlı ürünler bırakıldı. Sunumların neticesi Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki değerlendirme toplantısında ele alınarak, kampımızın geleneğini devam ettirerek, sona erecek. Terörle mücadeleden muhalefetin kara propagandasıyla ilgili de tartışıyoruz. Olmayan seçimin güvenliğiyle ilgili propaganda yürütülüyor. Spekülasyona dayanan bir yaklaşım. Belirli bir temele dayanmayan iddialar var. Seçim sonuçlarını 'kabullenmeyecekler' deniyor. Seçim bittikten sonra sonuca saygı duyarız dedik. İstanbul ve Ankara yerel seçimleriyle ilgili sürece saygı duyar dedik, kazananı tebrik ettik. Bu konuda suçlanacak bir leke yoktur AK Parti'nin. Bu suçlamaları yapanların geçmişinde leke vardır. Tüm siyasi partilerin temsilcileri oluyor. En büyük seçim güvenliği garantisi terörle mücadeledir. Suç örgütlerine sesi çıkmayanların bize vereceği ders yoktur. Çıkmışlar mantığa sığmayacak şekilde Cumhur ittifakı adayının kim olduğunu söylüyorlar. Defalarca söyledik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Onların yapması gereken adaylarını ifade etmeleridir. AK Parti'miz Cumhur ittifakımız kendi yolunda yürüyüşünü devam ettirmektedir.



