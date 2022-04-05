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Son dakika: Buça’daki sivil katliamı… AK Parti Sözcüsü Çelik: Facianın sorumluları ortaya çıkarılmalı

#Ankara#AK PARTİ#Ukrayna

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. AK Parti Sözcüsü Çelik, 41. gününde süren Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili olarak, "Türkiye’nin NATO içerisindeki rolü tartışılamaz" derken Buça'daki sivil katliamı ile ilgili olarak, "Facianın sorumluları ortaya çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

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İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır’daki evlat nöbeti devam ediyor, sevgilerimizi selamlarımız iletiyorum.

Umarım ki yakımızdaki Rusya-Ukrayna savaşının bittiğini görürüz.

Ukrayna konusunda cumhurbaşkanımızın diplomasi görüşmeleri devam ediyor. Şimdiye kadar gelinen noktada Dolmabahçe’deki müzakere görüşmesi dünyada yankılandı. İstanbul veya Ankara’da ev sahipliği yaparak çabamızı sonuca ulaştırırız. Türkiye’nin yaklaşımı takdir edilmekte.

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