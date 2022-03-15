Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Partili Çelik'in ise toplantı sonrası konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Dün kutladığımız Tıp Bayramı dolayısı ile sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Pandemi döneminde sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı dolayısı ile örnek bir tablo ortaya çıktı. Sağlık çalışanlarına cumhurbaşkanımızın müjdeleri oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkta şiddetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Şiddet ve mali düzenlemelerle ilgili açıklamalar ve bunların emeklilere de yansıması son derece önemlidir.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna savaşında birtakım değerlerin ne kadar kırılgan olduğu görüldü. Demokrasinin zedelenmesinde sadece belli devletlerin buna karşı çıkmasının ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıkmıştır. Bir kere daha görüldü ki dünyada herkes güvende değilse hiç kimse güvende değildir.



Kırım işgal edildiğinde küresel bir dayanışma olsaydı bugün Ukrayna’daki tablo olmayacaktı. Kuşkusuz Ukrayna’dan ayrılan insanlara kapıların açılmasını takdirle karşılıyoruz. Başka bir renkten insanlar ölümler kaçtığı zaman neden Akdeniz’in sularında ölüme terkediliyor, bunun üzerinde durmak gerekiyor.

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'DİPLOMASİ MASASINI TÜRKİYE KURDU'



Şunun unutulmaması gerekiyor Türkiye tarih boyunca güçlü bir Avrupa devleti olmuştur. Bu ancak kriz zamanlarında ortaya çıkıyor. Macron hiç haddi olmamasına rağmen NATO’nun varlığını sorguluyordu. Bugün NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeliyiz diyor. NATO'nun varlığını sorgulayan Macron gerçekle yüzleşti. Güvenlik krizi olduğunda Türkiye'yi hatırlıyorlar.



Kurulması gereken diplomasi masasını Türkiye kurdu. Türkiye bölge ve dünya gücü olarak kriz zamanlarında herkesin güvenebileceği bir ülke olduğu ortaya çıkmıştır.



'EN BÜYÜK KATKIYI TÜRKİYE YAPACAK'



Barış umudu varsa en büyük katkıyı Türkiye yapacak. Montrö hassasiyeti herkes tarafından takdir görmektedir.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ziyareti önemli bir ziyarettir. Ortaya çıkan gerilimi azaltmak için önemli bir fırsat doğmuştur. Diplomasi ve hakkaniyetle sorunların çözülmesi için bunun bir başlangıç olmasını diliyoruz.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü Haberi görüntüle

KILIÇDAROĞLU’NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

Annelerin ayağına gitmek yerine anneleri ayağına çağırmak son derece yanlıştır. En büyük demokrasi mücadelesi teröre karşı verilmektedir. Demokratım diyen kişinin teröre karşı duruşunu ortaya koyması gerekir. Annelerin teröre karşı duruşuna niçin saygı gösterilmiyor. Annelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz.