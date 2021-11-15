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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

#AK PARTİ#ANKARA#Ömer Çelik
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

KKTC’nin kuruluşunu 38. Yılı, her türlü desteğimizin olduğunu ifade ediyoruz. Rum Yunan ikilisinin saldırgan yaklaşımları Kıbrıs davasının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.

Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.

LİBYA AÇIKLAMASI

Libya gündemini yakından takip ediyoruz. Paris’te Libya toplantısı yapıldı. Libya’da barışın sağlanması Libya halkı tarafından olmalıdır. Zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni katılması yanlıştır. Yunanistan’ın katılması ne alakadır. Macron’un Türkiye’nin askerlerini çekmesi çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye'nin değerlendirmesi yanlıştır.

Cumhurbaşkanımız Afrika’ya gidiyor, Fransız yayın organlarına bakıyoruz, Erdoğan’ın orada ne işi var deniliyor. Rekabet üretmek yerine dayanışma üretmek daha sağ duyulu olacaktır.

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AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması ile ilgili açıklama yapmıştım. 81 ilimizde 5.1 milyon ağaç 700 bin vatandaşımızın katılımıyla bir günde kavuşturulmuştur.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanımız pozitif katkı sağlayacak şekilde çeşitli kesimlerle buluşuyor. İstişareler faydalıdır. Kuşkusuz herkes bir anda görüşünü değiştirecek diye bir şey yok.

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YUNANİSTAN TEPKİSİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın yegane mesaisi yalan. Meseleler masada çözülebilir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Yunanistan masadan kaçan taraf. Yunanistan göçmen botlarını şişleyen bir ülkedir.

BAE İLE DİYALOG

 Çeşitli devletlerle problemler yaşayabiliriz. BAE ile gerçekleşen diyalog da önemlidir, istişareler yapılmaya devam edecek.

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#AK PARTİ#ANKARA#Ömer Çelik

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