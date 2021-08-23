Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Bütün açılardan şimdiye kadar yapılanlar, bundan sonra ne tür tedbirler alınmasıyla ilgili değerlendirme yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın Afganistan konusuyla ilgili olarak da geniş kapsamlı değerlendirmeleri oldu.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarıyla karşı karşıya kaldık. 54 ayrı ilimizde hemen hemen cumhuriyet tarihimizin en büyük yangınları çıktı. Yangınların failleriyle ilgili bazı yakalamalar ortaya çıkmaya başladı. Hem de fitne ateşiyle mücadele etmek zorunda kaldık, birçok yalan ortaya çıktı.

18 uçak, 68 helikopter, 9 İHA, binin üzerinde arazözle bu yangınlara müdahale edildi. Kapasitemizi daha çok artırmamız gerektiği, önümüze bunun daha büyük bir sorun olarak geleceğini, daha yüksek kapasiteyle bu sorunları karşılamamız gerektiğini gösteriyor.

Tabii en önemli meselelerden bir tanesi orman varlığımızı korumak ve artırmak. Ne zaman yangın çıksa gerçekle alakası olmayan iddialar ortaya çıkıyor. Buralar aynen orman olarak korunacaktır. Doğayı daha çok korumak için ne kadar kapasite artırmamız gerekiyorsa tedbirleri almaya devam edeceğiz.

Tam yangınlar biterken bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Kısa sürede çok büyük yağmurlarla karşı karşıya kalındı. Şöyle bir tablo söz konusu oldu, Bartın'da metrekareye 362 kilogram gibi büyük miktarda yağış ortaya çıktı. Altyapıdaki sorunlarla birleşince maalesef bu felaketin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yapılaşmayla ilgili olarak, altyapıyla ilgili olarak konular üzerinde daha ciddi tedbirlerin alınması konusunda bir irade söz konusudur.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Pandemi süreciyle ilgili gündem devam ediyor. Aşılama çalışmaları konusunda Sağlık Bakanlığımız bu süreci yürütüyor. Pandemi yönetim sistemi, kişisel sağlık sistemi gibi aslında sağlık sistemimizin sahip olduğu altyapı, burada güçlü bir karşılıkla pandemi sürecini yönetmemizi mümkün kıldı. Türkiye'nin sağlık çalışanlarının bu derece fedakarca titizlik göstermesinin insanlık vesikası olarak kayda geçtiğini ifade etmek isterim.

Aşılanma gönüllülük esasına göre yürütülüyor. Vatandaşlarımız kolayca randevu alabiliyorlar. Aşı konusuyla ilgili çeşitli taraflar, çatışmalar ortaya çıkıyor. Bu konu siyasetçinin karar vereceği bir karar değil. Bütün dünyadaki bilim insanları bu belayla mücadele etmek için aşının yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ediyorlar. Bilim insanlarına güveniyoruz. Birçok ülke aşıya ulaşmak istiyor, ulaşamıyor. Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmı aşısı olmayanlar... Her meselede olduğu gibi bu meselede de gerçek bilgi üzerinden tartışma yapmak gerekiyor. Bilim insanlarına kulak vermek gerekir.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

En önemli konulardan bir tanesi okullar meselesi... 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bütün çalışmalar yapıldı. Tüm kademelerde haftada 5 gün eğitim yapılacak. Aşılama çalışmalarının bu noktaya gelmesinin bize bu imkanı sağladığını söylemek isterim. Pandemi öncesi gibi gerçekleşecek eğitim. Mazareti varsa, yüz yüze eğitime katılamıyorsa çocuk EBA'ya bağlanabilecektir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara