Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MYK Toplantısı sonrası açıklama

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Genel olarak depremle mücadelenin değerlendirilmesi, tek bir gündemle toplanmış MYK icra ediyoruz. Bir andan enkaz altındakilere ulaşmanın umudunu canlı tutuyoruz, devamının gelmesini umut ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. 10 İl olarak zikrediyoruz, Elazığ da 11. il olarak Afet bölgesi olarak zikredilecektir.

"3 BİNDEN FAZLA ARTÇI GERÇEKLEŞTİ"

Depremin ilk anından itibariyle devlet üstün bir gayret sarf ediyor. 3 binden çok artçı deprem gerçekleşti. Adana'da bile ikinci deprem şiddetli şekilde etkilendi. 6 vatandaşımızdan biri bu depremden doğrudan etkilendi. 35 binin üzerindeki vatandaşımız hayatını kaybetti, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını hep hissedeceğiz.

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"KARŞILAŞTIĞIMIZ EN BÜYÜK AFET"

Bölgede son 100 yılda yaşanan en büyük doğal afet ile karşı karşıyayız. Karşılaştığımız en büyük afet diyebiliriz. Dışarıda kalan vatandaşlarımız için devlet ve vatandaşlarımızın hep birlikte yardıma koştuğunu görüyoruz. Maddi manevi destek çabası gösteren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Büyük bir kuvvet ve koordinasyonla mücadele sürdürülmeye çalışıyor. 200 binden fazla vatandaşımız başka illere tahliye edilmiş oldu.

"SİYASİ TARTIŞMALARIN PARÇASI OLMADIK"

Pek çok tartışma da yaşanıyor. Biz siyasi tartışmaların parçası olmadık, olmayacağız. Bölgeye gidenler, miting yapar gibi yıkım siyaseti yapsalar da bunları not ediyoruz. Şunu söylemek isterim, birçok propaganda da yapılıyor.

"100 ÜLKEDEN YARDIM TALEBİMİZE YANIT VERİLDİ"

100 ülkeden yardım talebimize yanıt verilmiştir, 10 binden fazla arama kurtarma ekibi buraya gelmiştir. Maddi ve aynı yardımları saymıyorum. Herkes, devletlerin gücünü aşan bir afet olduğu konusunda mutabık. Sahaya hakim olan asli şey, koordinasyon ve kurumların çabasıdır.

10 BİN TL'LİK YARDIMLAR

Kuşkusuz içerideki kahramanlarımızın her birine onların gayretlerini görerek şükran duygusu ile onları selamladık. Çeşitli ülkelerden gelen bütün milletlerin arama kurtarma ekiplerine de teşekkür ederiz. Deprem yardımları konusunda, Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir açıklama yaptı. 10 bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı. Bunlar artarak devam edecek, hiçbir vatandaşımız yalnız bırakılmayacak.

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Gözden Kaçmasın Türkiye Tek Yürek… Ortak yayında yardım kampanyası Haberi görüntüle

Yalan haberler de, yıkıcı etkiler yarattı. Örneğin Hatay'da baraj yıkıldı gibi bir yalan kayıtlara geçti. Kayıtlar yok ediliyor diye infial yaratılmaya çalışılıyor. Bunların hepsiyle de mücadele ediyoruz, hukuki açından gereği yapılması için gerekenler yapılıyor.

"ÇOCUKLARIN YALNIZ BIRAKILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Anne babasını bulamamış çocukların durumu soruluyor, bu çocukların yalnız bırakılması söz konusu değildir. Bu çocukların güven altında olduğunu belirtmek isterim. Genç arkadaşlarımız, gördük ki gönüllü anne olmuşlar ve ilgileniyorlar. Güvenlik güçlerimiz tedbirleri almış ve onlar devlete millete emanettir. Hiçbir şekilde sahipsiz bırakılmayacaklardır.

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Hiç kimsenin şurada şu saatte deprem olacak diye bir şey söylemesi söz konusu değil. Bu tip söylemlere de itibar edilmemesi gerekiyor. Hasarlı binalara girilmemesi gerekiyor, bu çalışmalar da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bütün kurumlar ve çeşitli partilerden belediyeler, AFAD'ın çalışmalarına destek verdiğinde bu kaynaklar vatandaşlarımızın yaralının sarılması için sevk ve idare ediliyor. Her kesimden bu çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederiz.

"HIRSIZLIK VE YAĞMA OLAYLARI MÜNFERİT"

Hırsızlık ve yağma gibi olayların münferit olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hiç kimse kendisi müdahale etmesin, güvenlik güçlerine haber versinler. Büyük yalanlardan biri de eski bir siyasetçi tarafından ortaya atıldı. Suriye sınırı açıldı, Suriyeliler bu tarafa geliyormuş. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? 'Sınırlar delik deşik, daha çok Suriyeliler geliyor' gibi bir yaklaşım çok vahşi ve iyi niyetli olmayan sorumsuz davranıştır. 100 yılın afeti denilen böyle bir afet karşısında milletimiz dayanışma içindedir, milletimiz arasında bir çatışma varmış gibi söylenen sözlerin tamamının yalan olduğunu ifade edebilir.

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Bir takım ihtiyaç malzemelerine ve kiralara zam yapıldığı ifade ediliyor. Bunlara asla müsade etmeyiz. Mekanizmalarımızı işletiriz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Milletimizin ortaya koyduğu dayanışma, milletimizin asaletini bir kez daha göstermiştir. Bu süreci de atlatacağız, en büyük üzüntümüz tabii kayıplarımızdır. Bugünkü MYK toplantımız, tek bir gündemle, deprem gündemi ile toplanmıştır. Bütün teşkilat üyelerimiz sahada oldular, bütün arkadaşlarımız görevlendirildiler ve çeşitli illerde görev yaptılar.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BÖLGEYE İKİNCİ ZİYARETİ OLACAK"

Cumhurbaşkanımızın da afet bölgelerine ikinci kez ziyareti olacak. Hiçbir depremden etkilenen vatandaşımız sahipsiz kalmayacak. Taş üstüne taş koyan her bir kurumumuza teşekkür ediyoruz.

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SORU-CEVAP

"STK'LARIN AYRIMCILIĞA UĞRADIĞI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Tabii çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalışan vatandaşlarımız var. Zaman zaman bu sivil toplum örgütlerinin ayrımcılığa uğradığı şeklinde haberler yayılıyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Vatandaşımız 'ben bu sivil toplum üzerinden yardım edeceğim' diyorsa buna diyecek bir şeyimiz yok. Burada önemli olan koordineli bir şekilde yapılmasıdır. Dolayısıyla bu gayretler takdire şayandır ayrımcılık olmaz. Bir propaganda yapılıyor, sivil toplum kuruluşlarının devletten daha çok bilgiye sahip daha iyi çalışıyor diye bir söylem var. Biz bu doğru değil diyoruz. Devlet milletin devletidir. Sivil toplum kuruluşları da belli alanlarda hizmet etmek için kurulmuştur. Bu koordinasyon şemasına uygun hareket edilmesi en doğru olanıdır. Hiçbir siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu engellenmedi. Kuşkusuz devlet kurumları milletin emrindedir. Sivil toplum örgütleri de milletin kazanımı olarak var olacaklardır.

"YALANLARA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Maalesef bütün bu dayanışmanın içerisinde tek tük de olsa zarar üreten vahşi yaklaşımlar da gördük. Yurt dışında oturan birisi şu enkazın altında kaldı diye mesaj atıyor. Ekipler yanlış yere gidiyor, zaman kaybına yol açıyor. Twitter bir tedbir almadı, sonra işbirliği yapacağını söyledi. Bu dezenformasyonla ilgili tedbirler de bu gibi alanlarda ne kadar kıymetli olduğu görülmüştür. Siz düşünün Hatay'da kurtarma ekibindesiniz ve baraj yıkıldı diye bir yalan yayılıyor. Bunula kim mücadele edecek, devlet mücadele edecek. Eleştiri olmaz mı tabii ki olur, bunları değerlendiriyor. Ama yalanlara da müsaade etmeyeceğiz.

"SAYIN AKŞENER'E UYARIDA BULUNMAK İSTERİM"

Muhalefet, bizim sahada olduğumuzu söylememiz üzerine birçok söz söylemişler. Her bir siyasi partinin deprem olduğu andan itibaren sahada olduğuna dair beyanı olur. Ben de MHP Genel Başkanı Yardımcısı Sadi Bey... Hatta Gazeteci arkadaşımız Hande Fırat da vardı. Ben de Cumhur İttifakı'nın sahada olduğunu söyledim. Bizden önce 6'lı masa ortak açıklama yaptılar. Bizden önce açıklama yaptılar. Bu ayrımcılık değil mi diyorlar. Niye olsun arkadaşlar. Sayın Akşener'e bir uyarıda bulunmak isterim. Benim söylemediğim bir şey söylüyor. 'Millet İttifakı nerede?' diye bir söylemim yok. Ben bunu incelettim. Twitter'da 3 bin tane hesap bunu ekletmişler. Bu hesaplar da yurt dışı bağlantılı FETÖ hesapları. Millet İttifakı'nın ilk açıklaması olumluydu. Sonraki açıklamalar bir yıkım siyaseti. Ben parti sözcüsüyüm, arkadaşlarımızın gösterdiği çabaya da teşekkür ediyoruz. Ayrımcılık bizden kaynaklanan bir açıklama değil, ilk açıklama Millet İttifakı'ndan geldi. Adana'da CHP'li büyükşehir belediye başkanı arkadaşım var. Beraber mücadele ettik. Bir ayrımcılık söz konusu değil.