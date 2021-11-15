Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Macron'a tepki: Türkiye’nin askerlerini çekme çağrısı skandaldır

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AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



KKTC’nin kuruluşunu 38. Yılı, her türlü desteğimizin olduğunu ifade ediyoruz. Rum Yunan ikilisinin saldırgan yaklaşımları Kıbrıs davasının ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.



Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.



LİBYA AÇIKLAMASI



Libya gündemini yakından takip ediyoruz. Paris’te Libya toplantısı yapıldı. Libya’da barışın sağlanması Libya halkı tarafından olmalıdır. Zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni katılması yanlıştır. Yunanistan’ın katılması ne alakadır. Macron’un Türkiye’nin askerlerini çekmesi çağrısı skandaldır. Türkiye eğitim amacıyla oradadır. Yabancı asker statüsünde Türkiye'nin değerlendirmesi yanlıştır.



Cumhurbaşkanımız Afrika’ya gidiyor, Fransız yayın organlarına bakıyoruz, Erdoğan’ın orada ne işi var deniliyor. Rekabet üretmek yerine dayanışma üretmek daha sağ duyulu olacaktır.

Gözden Kaçmasın AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Haberi Görüntüle

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI



Yanan ormanlık alanların ağaçlandırılması ile ilgili açıklama yapmıştım. 81 ilimizde 5.1 milyon ağaç 700 bin vatandaşımızın katılımıyla bir günde kavuşturulmuştur.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanımız pozitif katkı sağlayacak şekilde çeşitli kesimlerle buluşuyor. İstişareler faydalıdır. Kuşkusuz herkes bir anda görüşünü değiştirecek diye bir şey yok.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, SP lideri Karamollaoğlu ile görüştü Haberi Görüntüle

YUNANİSTAN TEPKİSİ



Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın yegane mesaisi yalan. Meseleler masada çözülebilir. Türkiye bir diplomasi devletidir. Yunanistan masadan kaçan taraf. Yunanistan göçmen botlarını şişleyen bir ülkedir.



BAE İLE DİYALOG

Çeşitli devletlerle problemler yaşayabiliriz. BAE ile gerçekleşen diyalog da önemlidir, istişareler yapılmaya devam edecek.



KILIÇDAROĞLU'NUN HELALLEŞME ÇIKIŞI



Birisi helalleşme deyince saygı duymak gerekir. Ama bunun altını nasıl dolduracaksınız. Helalleşmeden bahsedenler kendi partilerinde vatandaşımızı inciten üslup kullanıldığında buna karşı çıkmadılar. Şehit yakınına küfredildiğinde de geri durdular. Helalleşme dediğinizde bir karşı taraf vardır, ne değerlendirmede bulunacaktır. Darbelere destek vererek ülkeye yaşatılan acılarla nasıl helalleşecekler.

Helalleşme kültürümüzün en önemli kavramlarındandır. Nasıl tavır koyacaklar diye düşünürüz. Maalesef bu çeşitli dönemlerde söylenmesine rağmen gerçekleşmiyor. Şehit ailelerini inciten kendi arkadaşlarının açıklamaları oldu, nasıl helalleşecekler.

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50+1 TARTIŞMASI

Türkiye’nin siyasi mücadelesi hafızalarımızda taze. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi de meşrudur, parlamenter sistem de meşrudur. Türkiye birdenbire bu noktaya gelmedi. Türkiye’de parlamenter sistem varken rahat nefes almasına izin vermediler.

TÜRKKAN’IN ŞEHİT YAKININA KÜFRÜNE TEPKİ

Hakareti eden kişi bile önce inkar etti sonra özür diledi. Ciddi bir özür dileyemedi. CHP bu bir provokasyondur dedi ama nasıl olduğunu açıklayamadı. Bu kadar açıktan bir küfrün savunulduğunu görmedim. Kınanması ve lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Şehitlerin ailelerinden özür dilemek bu kadar zor mudur.

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BAŞAK CENGİZ'İN CANİCE KATLEDİLMESİ

Allah’tan rahmet diliyoruz, can kaybı çok yaralayıcı. Gencecik bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Kadın cinayetlerine karşı çalışmalar değerlendirildi, çalışmalar yapılıyor.