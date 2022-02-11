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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu’na tepki: Kanunsuzluğu teşviktir

#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#CHP
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelikten Kılıçdaroğlu’na tepki: Kanunsuzluğu teşviktir

AK Pati Sözcüsü Ömer Çelik, 'Sn Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.' dedi.

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Çelik'in sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

Sn Kılıçdaroğlu’nun son açıklamaları siyasi muhalefet değil, kanunsuzluğu teşviktir. Bu nedenle anti demokratiktir. Bu açıklamalar sivil siyasetle ve demokrasiyle kavgalı olduklarını bir kere daha gösteriyor.

Demokratik düzeni işlemez hale getirmeye çalışmak, demokratik siyaseti aşağılamaktır.

Bir siyasi parti kanunsuzluğu teşvik ediyorsa kendi varlık sebebini ortadan kaldırır. Kanunsuzluğu muhalefet zannetmek siyasi partinin iflasıdır.

Bir parti için muhalefet üretmek yetenek işidir. Muhalefet yeteneği olmayan siyasi parti kanunsuzluğa savrulur. Muhalefet için siyasi akıl gerekir. Kanunsuzluğu teşvik etmeyi, muhalefet yapmak zannetmek bir siyasi iflastan öteye gitmez...

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Muhalefet etmekle kanunsuzluğu birbirine karıştıran, siyasi akılla ve demokrasiyle kavgalıdır. Bir kere daha Sn Kılıçdaroğlu’nun açıklaması, kendi belediye başkanları tarafından bile reddedilen, demokratik muhalefet konusunda yetersizliği gösteren bir açıklama olmuştur.

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#AK PARTİ#ÖMER ÇELİK#CHP

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