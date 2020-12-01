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DHA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 17:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
''CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için Milli Güvenlik sorunudur,” demiş. Yine Türkiye’nin hak ve menfaatlerine düşman olanların diliyle konuşmuş. Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı bu ifadeyi kullanan kişi bir “demokrasi sorunu” haline gelmiştir.
Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin milli güvenliğinin korunması için en kararlı ve güçlü siyasetlere imza atmaktadır. Bunun için Türkiye düşmanlarının ortak hedefi haline gelmiştir. Tehditler karşısında Cumhurbaşkanımız tavizsiz bir şekilde yoluna devam etmektedir.
Kılıçdaroğlu’nun utanç verici şekilde sayın Cumhurbaşkanımız için “Türkiye için milli güvenlik sorunudur” dediği gün, yabancı bir yayında “Türkiye’nin sorunu Cumhurbaşkanının bizzat kendisidir” manşeti atıldı. Milli güvenliğimize düşman olanların hedefi Cumhurbaşkanımızdır.''

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