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DHA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 10:34 | Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kadıköy'deki görüntülere tepki

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kadıköy'deki görüntülere tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır.' dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler tepki topladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan 2 kişinin, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunduğunu belirtti.

Çelik, "Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabetlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz" dedi.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelikten Kadıköydeki görüntülere tepki

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