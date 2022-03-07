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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Rusya'ya yaptırım, ayçiçek yağı, kritik ziyaretler...

#AK PARTİ#ANKARA#ÖMER ÇELİK
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik’ten flaş açıklamalar: Rusyaya yaptırım, ayçiçek yağı, kritik ziyaretler...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalar yaptı. Çelik, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili olarak ateşkesin kalıca barışa dönüşmesi gerektiğini belirtirken Rusya'ya yönelik yaptırımlar ile ilgili olarak, 'Türkiye her zaman BM yaptırımlarına katılıyor, onun dışında mesafeliyiz.' dedi. İsrail Cumhurbaşkanı’nın Türkiye ziyareti ile ilgi olarak ise, 'Bu ziyaret bir dönüm noktası olacaktır.' ifadelerini kullandı. Ayçiçek yağı ile ilgili sosyal medyadaki paylaşımlara değinen Çelik, 'Stok sorunu yok. Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, her an sürekli olarak ilgilenmeye mecburuz, burada esas olan vatandaşlarımızın Bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir. Stokçuluk konusunda hassas çalışmalar yapılıyor' şeklinde konuştu.

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AK Partili Çelik’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır annelerine sevgilerimizi selamlarımızı iletiyoruz, tam 917 gün oldu. Şimdiye kadar 35 ailemiz evladına kavuştu.

Şu anda Diyarbakır annelerinin meşru direnişi, bekleyişine siyasi hesaplarla davrananlar var. Dünyada da bu konuyu gündeme almıyorlar. İnsan hakları konusunda çifte standart olarak kaydediyoruz.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE

Bir kadını öldürmeye teşebbüs etmiş, mahkeme tarafından serbest bırakılıyor. Bunun önüne geçilecek. Bütün bunlar şiddet mağduru kadınlar baronun sağlayacağı ve ücretsiz olacak avukat tarafından savunulacak.

UKRAYNA - RUSYA SAVAŞI

Ukrayna ile ilgili olarak sayın cumhurbaşkanımızın kapsamlı değerlendirmesi oldu. Gelinen son noktayı ifade etti. Ateşkesin gerçekleşmesinde büyük memnuniyet duyuyoruz. Ateşkesin kalıca barışa dönüşmesi gerekir. Cumhurbaşkanımızın yol haritası açıktır. Bunun İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek bir toplantıyla sayın Putin ve sayın Zeleneski'yi davet ederek kabul etmesi durumunda dünyaya buradan barış iradesi sunmaya hazırdır.

Diplomasi hattına ihtiyaç var. Türkiye güçlü bir NATO ülkesidir. Türkiye olmazsa NATO’nun işlevsiz kalacağı ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızın girişimleri diplomatik ağ olarak önümüze geliyor.

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AB açısından yeterince diplomasi üretilemediğini görüyoruz. AB’de göremediğimiz diplomasiyi tek başına Türkiye yönetiyor.

Türkiye’nin Montrö’yü uygulama tavrı dünyanın her tarafından takdir görmektedir.

YAPTIRIMLAR KONUSU

Türkiye her zaman BM yaptırımlarına katılıyor, onun dışında mesafeliyiz. Güçlü bir NATO ülkesi olarak her türlü darbeye karşıdır, ülkelerin toprak bütünlüğünün yanındadır.

Gözden Kaçmasın

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'BU ZİYARET BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAKTIR'

Sayın İsrail Cumhurbaşkanı'nın seyahati bölgede, Akdeniz'de Ukrayna'daki gelişmeler ortaya çıktığı kritik bir sürece işaret ediyor. Tabii bu mesele ayrıntılı bir şekilde iki cumhurbaşkanı arasında konuşulacaktır. İkili ilişkiler açısından verilmiş bir ara var. Hangi adımların hangi eylem planı çerçevesinde atılacağının netleşeceğini düşünüyorum. Büyükelçilik meselesi, ikili ilişkilerdeki adımlar bu ziyaretten sonra netleşecektir. Ukrayna krizi çıkmadan evvel dünyadaki siyasi krizin ağırlık noktası Akdeniz'di. Türkiye-İsrail arasında Akdeniz'le yapılacaklarla ilgili kapsamlı dosyamız var. Suriye ve diğer sıkıntılı coğrafyalarda birtakım gündemler var. Bunların hepsi ayrıntılı şekilde Türkiye-İsrail ajandasını teşkil ediyor. Bu ziyaret bir dönüm noktası olan ziyaret olarak gerçekleşecektir.

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CHP'YE ENFLASYON TEPKİSİ

Yanlış gönderdiklerini düşündüm. Bir daha bakın gönderin dedim. Kendim baktım o kadar absürt bir açıklama ki. Bir kere de bir CHP sözcüsü çıksın da başka bir devletin yaptıklarından Türkiye'ye mesaj çıkarmasın. Ne kadar çirkin ve yanlış bir açıklama.

AYÇİÇEK YAĞI AÇIKLAMASI

Dünyada tedarik zinciri ile ilgili ciddi akşamların olduğunu görüyoruz. Stok sorunu yok. Cumhurbaşkanımız en küçük haberi bile en ayrıntılı olarak inceletiyor. Bakanlıklarımız net açıklama yapıyor. Zaman zaman sıkıntılar olabilir ama Ticaret Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız net açıklama yapıyorlar. Bunun gıda sıkıntısı olmadığını ifade ediyorlar. Stokçuluk konusunda da hassas çalışma yürütülüyor. Sosyal medya kontrolsüz alan. Vatandaşlarımızdan istirhamımız, her an sürekli olarak ilgilenmeye mecburuz, burada esas olan vatandaşlarımızın Bakanlıkların açıklamalarını takip etmeleridir. Stokçuluk konusunda hassas çalışmalar yapılıyor

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#AK PARTİ#ANKARA#ÖMER ÇELİK

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