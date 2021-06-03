Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin kritik açıklama: Odak noktamız o olursa...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Çelik Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin Türkiye'nin beklentisini anlatırken, gündeme dair de önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar...

* Bizim açımızdan PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DEAŞ'ı hepsi aynı şeydir, hepsi cinayet mekanizmalarıdır. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları çerçevesinde 8 bin 500'ten fazla teröristlere ait hedef imha edilmiştir.

* Terör örgütü mevzi kaybettikçe şu propagandaya sarılıyor: Siviller, tarihi yapılar hedef alınıyor. Böyle bir şey söz konusu değildir. TSK bu konularda en yüksek hassasiyete sahiptir. Geçmişte bu iftiraların hepsi çürütülmüştür. Hedef terör örgütleridir. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da bu kara propagandalarla mücadeleyi sürdürüyoruz.



'TERÖRE DESTEK VERENLER UTANÇLA BAŞBAŞA KALACAK'

* PKK'ya dönük olarak çok ağır zayiatlar veriliyor. DEAŞ'a yönelik olarak birilerinin iddia ettiğinin aksine en güçlü mücadeleyi biz veriyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız kahramanca görevinin başındadır.

* Her geçen gün berraklaşan şey şudur; maalesef bazı ülkeler terör örgütlerinin vekalet savaşlarının unsurları olarak kullanabileceklerini ve bununla bir sonuca varabileceklerini söylüyorlar. Terör örgütlerine destek verenler sadece utançla baş başa kalacaklardır.



'250 MİLYON TL'Yİ BULAN DESTEK VERİLECEK'

* Pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. İstiyoruz ki herkes olumlu etkilensin ama bütün dünya gibi Türkiye de bundan olumsuz etkileniyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız talimatları doğrultusunda çeşitli destekler veriliyor. Müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu bilmenizi isterim

* 'Müzik susmasın' projesi etrafında bu destekler müzisyen arkadaşlarımıza da ulaştırılacaklardır, ulaştırılıyor. 250 milyon liraya ulaşan bir destek verilmiş olacak.

* Kültür ve Turizm Bakanımızın ve bizim parti olarak takip edip sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını duyduğumuzu bildirmek isterim. Tiyatrolara destek de önemli, 25 milyon tutarında bir turne desteği olacak.

* Destek verilecek olanları müzik sektörü açısından biz karar vermiyoruz, bakanlığımız karar vermiyor, 9 STK bu listeleri gönderiyor.

'UÇAK GEMİSİNE SAHİP SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLACAĞIZ'

* Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği yer açısından çok önemli haberler çıkıyor. Bugün Türkiye'nin İHA ve SİHA'larıyla nasıl stratejik bir üstünlük ortaya çıkardığına ilişkin çok sayıda analiz çıkıyor.

* Türkiye'nin ilk uçak gemisi diyebileceğimiz TCG-Anadolu'nun yapımı en süratli şekilde devam ediyor. Böylece buna sahip olan sayılı ülkelerden bir tanesi olacağız. En önemlisi de bu geminin hava platformlarında İHA ve SİHA'lar için de bir platform söz konusu olacak

* Türkiye açısından stratejik üstünlük sağlayıcı bir zemine kavuşulmuş olacak. Aynı zamanda doğal afetler için de kullanılabilecek bu gemi.

* Çevre Şehircilik Bakanlığımız son derece güçlü şekilde gündem olan konuları takip ediyor. Son derece önemli bir gelişme oldu. Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde pek çok yerde çevre duyarlılığı projeleri yürütülüyor. BM İnsani Yerleşim Programları tarafından atık alanında ödül ilk kez Emine Hanım'a verildi.

* Burada Türkiye'nin bu konularda yaptığı öncülüğün takdir edilmesi son derece önemli. Dünyanın, ülkemizin kirlenmesi insani açıdan ertelenemez bir mesele haline gelmiştir.

* Bu ödülle birlikte başka şehirlerin de aynı modelleri uygulayarak bu konudaki mücadeleye güçlü destek vermelerini ümit ediyoruz.

* Marmara Denizi'ndeki müsilaj son derece tedirgin edici ve asla tahammül edemeyeceğiz bir kirliliğe işaret ediyor. İklim değişikliği, yoğun kirlilik ve denizin durgunluğu...

* Bu müsilajın yüzeyden temizlenmesi hiçbir şekilde bunu ortadan kaldırmıyor. 25 milyona varan bir nüfus yaşıyor Marmara Denizi'nin etrafında. Bu müsilaj meselesi partice en yakın takip ettiğimiz meselelerden bir tanesidir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir çalıştay düzenleyecek. Şimdiye dek yaklaşık 91 nokta çeşitli örnekler alındı. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını biliyoruz. İnşallah bu çalıştayın sonuçları bu hafta sonu sayın bakanımız tarafından paylaşılacak.

'İSRAİL'İN YASA DIŞI KONUTLARA SON VERMESİ GEREKİYOR'

* Bunlardan ders çıkaran bir yaklaşım görmüyoruz. Yine Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan bir projenin temel atıldığını görüyoruz. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. Batı Şeria'da ve Gazze'de yasa dışı konutlara, hukuk dışı meselelere son verilmesi gerekiyor.



* BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir komisyon kurmasından memnuniyet duyuyoruz.



* FETÖ'nün Avrupa'daki faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Maalesef Almanya'da FETÖ'nün de dahil edildiği bir proje ortaya çıktı.



* Almanya'daki Türkleri, Müslümanları hiçbir şekilde temsil etmeyen bu projeye geçit verilmemesi gerekirdi. Almanya'nın FETÖ konusunda çok daha hassas davranmasını bekliyoruz.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

* AK Parti içerisinde tamam dendiği andan itibaren, ki o aşamaya gelmiş bulunuyoruz, sonra MHP ile paylaşacağız. Cumhur ittifakı kendi içerisinde uzlaşı çıkardıktan sonra diğer partilerle paylaşılması ve bu taslağın hayata geçmesi için adımlar atılması söz konusu olacak. Çalışmalar bitmek üzere.

* 12 Eylül'deki '80 darbesinden beri Türkiye yeni anayasayı tartışıyor. Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur.

* Esasında birikim yüksek, verilmiş emek çok, şimdi esas mesele gelecek nesillere olan borcun ödenmesi. Cumhur ittifakının bu konuda üzerine düşen görevi yapacağı konusunda hiç kuşku yoktur. Umarım aynı yaklaşımı diğerlerinde de görürüz.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

* Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil. Her girdiği seçimi kaybetmiş bir genel başkandan tutun da oy oranı yüzde 1'lerde gezenlere değin herkes erken seçim diye tutturmuş. Seçimler zamanında yapılacak. Esas olan bu süre içerisinde yapacağımız işlere yoğunlaşmak.

* Siyaset bir tez, bir iddia ortaya koymak için yapılabilir fakat öyle bir konumlanma var ki AK Parti'nin anti-tezi olmaktan öteye gidemeyen iddialar var. Hepsi birbirine benzeyen bir yapının hiçbir siyasi argüman ve çözüm üretemeyip sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz.

'ATİNA BASKI YAPARAK ÇÖZÜM BULAMAYACAĞINI ANLAMALI'

* Bu ziyarette Yunan Dışişleri Bakanı'nın daha önceki ziyarette yaptığı terbiyesizliğin terk edildiğini gördük.

* Burada birkaç konu var: Atina şunu anlamak zorunda; Türkiye'nin üzerine AB'den veya başkalarından baskı yaparak çözebileceği hiçbir sorun yoktur. Tek bir yöntemi vardır, o da Türkiye ve Yunanistan'ın uzlaşmasıdır.



* Burada bir avantajımız var, oraya gelen her devlet başka bir gayeyle geliyor, Yunanistan'ı çok sevdikleri için gelmiyor. Komşu olan biziz, deprem olur biz yardımınıza koşarız. Türkiye dostluğu tarihin süzgecinden ve meydan okumalarından geçmiş, herkesin fayda göreceği bir devlettir

* İkincisi de şu: Masaya ön koşulsuz oturulması gerekiyor. Koşullarla gelinirse masaya orada da mesafe alınamaz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki hiçbir müzakere mekanizması Türkiye tarafından durdurulmamıştır.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ

* ABD ile derin bir müttefiklik ilişkimiz var. İşbirliğimi yapacağımız alanlar ihtilaflı alanlara göre çok daha fazla. Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmiş FETÖ konusunda himayenin kalkmasıdır birinci konu. O şahsın ABD tarafından himaye görüyor olması müttefiklik ilişkileri açısından çözülmesi gereken bir meseledir.

* İkincisi, PYD/YPG terör örgütü bir PKK uzantısıdır. Bir terör örgütüne müttefikimizin destek vermemesi lazım. DEAŞ ile PKK arasından fark yok. Bizim ABD ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, Suriye'nin geleceği, Libya'nın geleceği, Akdeniz konusunda ortak ilkeleri nasıl geliştirebileceğimizi konuşmamız gerekir esasında.

* Biden başkan yardımcısıyken sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmeleri oldu. Bu yeni dönemde ABD ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz. Odak noktamız o olursa bahsettiğim negatif noktaları çözmek daha kolay olur.

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