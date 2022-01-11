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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması

#Enes Kara#AK Parti#Ömer Çelik
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaşamına son veren Enes Kara ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. "Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı" ifadelerini kullanan Çelik, "Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hepimiz Enes Kara kardeşimizin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yüreğimiz yandı.

Enes Kara kardeşimizin yakınlarının ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyoruz.

Gencecik bir insanın ölümü üzerinden kindar bir dille kavga, ideolojik hesaplaşma ve ayrışma üretenlerin yaptığı şey asla kabul edilemez ve ahlaki değildir.

Her ölüm insanı kendi ruhuyla yüzleştirmelidir. Bu büyük imtihandır. Hayatını kaybedenin acısı bizi buna götürmelidir.
Ölüm üzerinden bile ayrışma üretenler, ideolojik egolarının kavgasını bir kenara bırakmalıdır...

Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklaması

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