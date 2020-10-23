Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Berlin' tepkisi

AK Partili Çelik, Twitter hesabından, Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlana Camisi'nde yapılan aramalar sırasında polislerin üzerinde namaz kılınan halılara botlarla basmasına tepki gösterdi. Çelik, "Alman polisinin Berlin’de Mevlana Camii’ne dönük şiddetini kınıyoruz. Camiye baskın yaparak, saygısız şekilde içinde dolaşmak insan haklarının ihlalidir. İbadet yerlerine gereken saygı gösterilmelidir. Alman makamları sorumlu davranmalıdır. Almanya’da Müslümanları taciz eden aşırı sağ zihniyetin yayılması önlenmelidir. Aşırı sağ Alman demokrasisini tehdit ediyor. Avrupa Müslümanları demokratik toplum düzeninin ayrılmaz parçasıdır. Onları taciz etmek demokratik toplum düzenine saldırmaktır" dedi.

'SAYGISIZLIĞI CİDDİ ŞEKİLDE SORUŞTURMALI'

Çelik, demokratik toplum düzeninin gereği olarak ibadet mekanlarının saygıyla korunması gerektiğine vurgu yaparak, "İbadet mekanlarının güvende olmadığı yerde demokratik toplum düzeni olamaz. Alman makamları Mevlana Camii’ne yapılan bu saygısızlığı ciddi şekilde soruşturmalıdır" ifadesini kullandı.