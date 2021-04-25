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Haber Giriş: 25.04.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 1915 olayları açıklaması

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 1915 olayları açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.’ dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklamaları şu şekilde:

Tarih bir yargılama alanı olsaydı, biz değil, bizi suçlayanlar defalarca mahkum olurdu.

Siyaset ve diplomasi, tarihi yargılama ve husumet alanı olmaktan çıkardığı müddetçe başarılıdır. Tarihi siyasi yük haline getirmeye çalışanlar sadece kendi yüklerini artırırlar.

Tarihi, siyasi normalleşmeyi tehlikeye sokan bir husumet alanı gibi kullananlar aynı yanlışla mutlaka yüzleşmek zorunda kalırlar.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelikten 1915 olayları açıklaması
BİDEN, 1915 OLAYLARI İÇİN 'SOYKIRIM' DEDİ

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 1915'ten başlayarak, Ermeni entelektüeller ve toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklanmasıyla, 1,5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü." ifadelerine yer verdi.

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Biden, 1915 olayları için soykırım dedi
Biden, 1915 olayları için 'soykırım' dedi

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