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Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Ukrayna'dan tahliye için tren tahsis edildi

#AK Parti#Ömer Çelik#Ukrayna
Son dakika... AK Parti Sözcüsü Çelik: Ukraynadan tahliye için tren tahsis edildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşlar için bugün saat 20:00'de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi'ye tahliye için bir trenin hareket edeceğini duyurdu ve dönmek isteyenlerin saat 15:00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmalarını istedi. Türkiye’nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri de Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya’nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını açıkladı.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Ukrayna’daki vatandaşlarımızın dikkatine: Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği (@TCKievBE) tüm ihtiyaçlar için görev başındadır. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı. 

TÜRK VATANDAŞLARI KİEV VE HARKİV’DEN TRENLE TAHLİYE EDİLECEK

Türkiye’nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya’nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

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Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün (28.02.2022) saat 19.00’da Kiev’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18:00’e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir” denildi.

HARKİV’DEN KALKACAK TREN 15.00’TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00’da kalkacağını duyurarak, “Bugün (28.02.2022) saat 20.00’de Harkiv’den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00’e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Ömer Çelik#Ukrayna

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