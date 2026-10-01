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Son dakika: AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı

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#AK Parti#Hülâ Terzioğlu#Sosyal Politika
Son dakika: AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 18:08

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını bildirdi.

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Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır. Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibarıyla Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012'de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 2013'te KADEM Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023'te Kelam Anabilim Dalında profesörlüğe atanmıştır. Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

 

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#AK Parti#Hülâ Terzioğlu#Sosyal Politika

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