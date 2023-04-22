Son dakika: AK Parti seçim bürolarına silahlı saldırı girişimi

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Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti. Saldırı girişiminin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri buradaki incelemelerini sürdürürken, bu kez de yine Yenibosna AK Parti Kuleli Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde havaya 4 el ateş edildiği ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk incelemelerinde irtibat bürosuna herhangi bir isabet olmadığı belirlendi. Polisin her iki seçim irtibat bürosundaki incelemeleri sürüyor.

AK PARTİ İL BAŞKANI KABAKTEPE'DEN AÇIKLAMA

Silahlı saldırı girişimine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

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Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.



Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) April 21, 2023

AK PARTİ ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANLIĞINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

20 Nisan'da Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edilmişti. Binaya tüfekle ateş eden 24 yaşındaki şüpheli E.K, polis ekiplerince yakalanmıştı.