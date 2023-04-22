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Son dakika: AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı girişimi

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#AK Parti#Seçim#Bahçelievler
Son dakika: AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde silahlı saldırı girişimi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 00:03

AK Parti'nin Bahçelievler'de bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünde silah sesleri yükseldi. Kocasinan Merkez Mahallesi, Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi'nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun önünden motosikletle geçen iki kişiden biri havaya ateş etti. İlk belirlemelere göre binada her hangi bir isabet olmazken polis, havaya ateş eden şahısların yakalanması için çalışma başlattı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırı girişimine ilişkin açıklama yaptı.

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Silahlı saldırı girişimine ilişkin Twitter'dan açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

 

AK PARTİ ÇUKUROVA İLÇE BAŞKANLIĞINA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

20 Nisan'da Adana'da, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edilmişti. Binaya tüfekle ateş eden 24 yaşındaki şüpheli E.K, polis ekiplerince yakalanmıştı.

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#AK Parti#Seçim#Bahçelievler

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