Son dakika... AK Parti, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yasa teklifini TBMM'ye sundu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin detayları duyurmuş ve "Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç özlük hakları, atamalar başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar" demişti.

TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUUNULDU

AK Parti,12 maddelik "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na" ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Teklifle; öğretmenliği kariyer haline getiren düzenleme, uzman, başöğretmenlik unvanı da vererek maaşlarına bin ve 2 bin TL artış vermeyi öngörüyor.