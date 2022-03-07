Son dakika.. AK Parti MYK toplantısı başladı

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KADINA ŞİDDETLE MÜCADELEDE YENİ REFORM PAKETİ... BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

Kadına şiddetle mücadelede yeni reform paketi üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yeni yasal düzenleme hakkında bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK’ya kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.

Bozdağ daha önce de yasal düzenleme hakkında AK Parti ve MHP’nin kadın milletvekillerine bilgi vermişti. Bozdağ’ın, MYK toplantısının ardından da Adalet Komisyonu’nun AK Parti ve MHP’li üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kadınla mücadelede reform mahiyetindeki düzenlemeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yarın AK Parti tarafından Meclis’e sunulacak.