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Son dakika... AK Parti MYK toplandı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#MYK
Son dakika... AK Parti MYK toplandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 16:21

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 2023'ün ilk MYK toplantısında seçim çalışmalarının gündemde olması bekleniyor.

Toplantıda Meclis'in yoğun gündeminin değerlendirilmesi öngörülüyor.

EYT ve kamudaki sözleşmeli personele kadroyu içeren kanun teklifleri ile çocuk istismarının önlenmesi kapsamında kurulması planlanan Meclis Araştırma Komisyonu MYK'da ele alınması bekleniyor.

Toplantıda ayrıca fahiş fiyatlar ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

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