Son dakika: AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'a son veda

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TBMM'deki törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'a getirilen Kılıç için Abdülhamid Han Camisi'nde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene Kılıç'ın eşi Fatma, çocukları Akif ve Malik Kılıç ile kızı Fatma İslamoğlu ve torunu Yusuf İslamoğlu'nun yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Mahir Ünal, Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal ile MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Mustafa Tekin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Kılıç'ın cenazesi, Onikişubat ilçesi Cüleli Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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İmran Kılıç'ın torunu 7 yaşındaki Yusuf İslamoğlu, tören sırasında tabutun başına gelerek dua etti.



Protokol mensupları, törenin ardından Kılıç ailesine taziyelerini iletti.