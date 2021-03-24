Son dakika... AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi... AK Parti'nin 2023 kadroları belirlenecek

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partililer Başkent'e geldi. Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı. Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer kendileri için ayrılan bölümlere oturdu.

Salona giremeyen partililerin de kongreyi takip edebilmeleri için dışarıya dev ekranlar kuruldu. Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNCE SALON DIŞINDA BEKLEYENLERE SESLENDİ

Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda toplanan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ne gelişinde, eşi Emine Erdoğan ile salon dışında toplanan partilileri selamladı.

Bugün anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum" ifadesini kullandı.

''75 KİŞİLİK MKYK İLE YOLA DEVAM EDECEĞİZ''

Biraz sonra 7. Olağan Büyük Kongreyi yapacaklarını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hamdolsun şu ana kadar, kurulduğumuzdan bu yana son olarak üye kayıtlarını istediğimde, üye kayıt sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. Bırakın Türkiye'yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok. Türkiye'de zaten yok. Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023'e hazır mıyız? 2023'e, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik MKYK ile yola devam edeceğiz. Ayrıca 'yedek' diye bir ifade var. O da 35 kişi ama onlar yedek olarak kalmayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar."

Alanda bulunanları, illerin adlarını söyleyerek tek tek selamlayan Erdoğan, Zonguldaklıları selamlaması sırasında, inşaatı devam eden Uzun Mehmet Camisi'ni sordu. Erdoğan, "Camimiz bitiyor değil mi? Ramazanda oradayız, açılışını beraber yapacağız inşallah." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, kongrenin yapılacağı salona geçti.

KONGRE PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, faaliyet raporu okunacak ve oylanacak. Tüzük Değişikliği Komisyonu raporunun okunması, müzakeresi ve oylanmasının ardından genel başkan seçimine geçilecek. Kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırılacak. MKYK üyelerinin seçiminin ardından, Merkez Disiplin Kurulu'nun seçimi, Genel Merkez Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun seçimi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi yapılacak.



YENİ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK

Erdoğan’ın daha önce, “2023’ün manifestosu olacak” diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan’ın, yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen konuşmasında cumhur ittifakının 2023’e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor.

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