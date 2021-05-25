Son dakika... AK Parti, Meclis'e sundu! Küçük çocuğu olan kadınlar hapse girmeyecek

Pakette yer alan en önemli iki madde, mahpusların görüntülü konuşmalarının kaydedilmesi ve elektronik posta ile haberleşme hakkı verilmesi.

Paketteki bazı başlıklar şöyle:

- Ceza infaz kurumlarındaki izleme kurullarının raporları Kamu Denetçiliği’ne ve Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na da gönderilecek.

- Cezasını çeken ya da koşullu salıverilen yabancı uyruklular, sınır dışı edilecek.

- 15 yaşından küçük çocuğu olan anneler cezaevine girmeyebilecek. Çocuğun babasının ölmüş olması ya da cezaevinde olması durumunda annenin de işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girmesi önlenecek. İnfazı ileri bir tarihe ertelenecek. Bu düzenleme 10 yıldan az ceza alan mahkumlar için geçerli olacak. Ayrıca bu durum, cezaevinde doğum yapan anneleri de kapsayacak.

- İnsan Hakları Eylem Planı’nda yer alan, cezaevi nakillerinde ödeme gücü olmayanların ücretini devlet karşılayacak.

Ayrıntılar birazdan...

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