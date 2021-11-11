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Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan önemli açıklamalar

#Mahir Ünal#Sosyal Medya Düzenlemesi#Dezenformasyon
Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Ünaldan önemli açıklamalar

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal CNN Türk Canlı yayınında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Sosyal medya düzenlemesiyle ilgili konuşan Ünal, "Dezenformasyon bir terör biçimi. İnsanları sabote ediyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisinden, insanların kaygılarına kadar birçok kaygılanma oluşturuyorsunuz. Bir yönüyle dezenformasyon topluma sis bombası atmaktır. O sisli ortamda siz amaçlarınızı gerçekleştiriyorsunuz." ifadesini kullandı.

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Mahir Ünal'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şu şekilde:

- Sosyal medya düzenlemesinde amaç kişilerin temel haklarını korumak ve dezenformasyonu engellemek.

- Bir şeyin dezenformasyon olup olmadığına tabii ki bağımsız bir kurul karar verecek. İnternet ortamındaki dezenformasyon sorununu sistem içerisinde teyit mekanizmaları oluşturarak çözmek gerekiyor. 

- Öncelikle bilinçlendirme anlamında, kaynağın kontrol edilmesi, yazarın kim olduğuna bakılması, tarihin kontrol edilmesi, teyit kuruluşlarına bakması bunların her biri kendi iç mekanizmasıyla yapılması gereken şeyler.

- Deep fake nedir, yalan haber nedir, medya okuryazarlığı, sosyal medya okuryazarlığı derken bunları da kastediyoruz.

- Emine Erdoğan'ın 2015 yılında verdiği bir röportajda, bizim geleneğimizde olan kurutulmuş meyvelerle ilgili fotoğrafı flulaştırarak bugün yapılmış gibi "Mangoyu kurutarak yiyin" diye bir haber oluşturuldu. Bu tipik dezenformasyondur.

"DEZENFORMASYON BİR TERÖR BİÇİMİ"

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- Dezenformasyonun içinde bir şey daha var ki, o da organize ve bir amaca matuf yapılıyor olması. Mesela dezenformasyonu üreten kaynak, sonra hangi iletişim kaynaklarından servis edilmiş, köşe yazarları bunu nasıl işlemişler, bunların hepsi bir araya geldiğinde dezenformasyon dediğimiz şey oluşuyor.

- Dezenformasyon bu yönüyle bir terör biçimi. İnsanları sabote ediyorsunuz. Türkiye'nin ekonomisinden, insanların kaygılarına kadar birçok kaygılanma oluşturuyorsunuz. Bir yönüyle dezenformasyon topluma sis bombası atmaktır. O sisli ortamda siz amaçlarınızı gerçekleştiriyorsunuz.

- Gece yine geç saatte haber servis ediliyor. Siz diyorsunuz ki; yarın ki programı ortada, sağlığıyla ilgili bir problem yok. Siz bunu anlatana kadar, kaygıyı endişeyi, kirletilmiş bilgi ortamını oluşturuyorsunuz. Bu sadece Türkiye'ye has bir durum değil. ABD'deki seçimlerde de yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde eski bir Facebook çalışanının Kongre'de ifadelerini izledik. Bu platformlar tam da bu dezenformasyonu oluşturan, yaygınlaştıran bir zemin hazırlıyorlar.

- Geçen Meclis'e Facebook temsilcileri geldi, "yalan haberi kaldırmıyoruz, engelliyoruz" dediler.

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- İdlib olayında "100'ün üzerinde Türk askeri hayatını kaybetti" diye bir haber yaptılar ve toplum teyakkuza geçti.

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#Mahir Ünal#Sosyal Medya Düzenlemesi#Dezenformasyon

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