Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan Ali Babacan'ın açıklamalarına yanıt

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendirdi.

İşte Ünal'ın açıklamalarından satır başları:

1948'den bugüne baktığımızda Filistin sorunu adeta bir insanlık sorunu, insanlığın vicdanı önünde duran bir sınav kağıdı gibi adeta... Dünyayı harekete geçirmek için hem TBMM, hem Cumhurbaşkanımız inanılmaz bir diplomasi yürütüyor.

Bugün Arap Birliği toplandı, Arap Birliği bu konuda ilk kez ses verdi. Önümüzdeki süreçte TBMM bu konuda yeni ne olabilir, üzerine düşen hangi sorumluluklar olabilir bunları değerlendirecektir.

En son saldırıda 13 çocuk hayatını kaybetti, toplam 43 sivil hayatını kaybetti. İsrail kadınları, çocukları, gazetecileri öldürüyor ve tüm bunlar dünyanın gözleri önünde oluyor. Bir fanatik Yahudi bir Filistinliyi ezdi ve İsrail polisi tarafından korundu. Bunlar canlı yayında yaşandı. BM'nin onlarca bu konuda kararı var. Peki ne oluyor da İsrail'e dönük hiçbir ülkeden ses çıkmıyor. Kaldı ki Kudüs sadece Müslümanların değil Hristiyanların da sorunu. Kudüs, 3 ilahi din için de çok büyük bir anlam ifade ediyor. Peki neden bugün İsrail, Kudüs'ü tek tipleştirmek istiyor? Bu surunun cevabı çok önemli... Bugün bizim özgür ve bağımsız medya dediğimiz medyanın kullandığı dile baktığımızda açık bir şekilde İsrail'i koruma sorumluluğu görüyoruz. İsrail'i korumak olan bir anlayışla karşı karşıyayız.

1948 öncesine gittiğimizde İsrail bu topraklarda varlığını bir proje olarak başlattı. Burada meseleyi anlamak için İsrail'i rasyonel, diplomasi içinde değerlendiremeyiz. Rasyonel bir şeyi konuşsak bir Yahudinin gidip Filistinli aileye 'Burası artık benim evim' dediği sahneleri izledik. Bu insanlar, oturdukları evlerden çıkmazlarsa zorla çıkarılıyorlar, tutuklanıyorlar, dünyanın gözü önünde katlediliyor... İnsan olmaya dair bütün değerler orada yok edilirken, dünya sessiz kalıyorsa biz burada rasyonellikten söz edemeyiz.

BMGK 2016'da yeni yerleşim alanlarının açılmamasıyla ilgili bir karar aldı. En son İsrail bu karara uymayacağını açıkladı. İsrail baştan buna uymayacağını deklare ediyor. Bizim bildiğimiz dünyanın kriterleri İsrail için geçerli değil, bunu anlamamız gerekiyor. Bunu anlarsak olaya daha farklı bakmaya başlarız. İsrail'in Doğu Akdeniz'de yapmak istediklerine bakarsanız, bunların hiçbirisinin rasyonel temele oturmadığını görürsünüz.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanımız bu konuda açık ve net olarak MHP'nin hazırladığı 100 maddelik anayasa taslağı sadece Cumhurbaşkanımıza teslim edildi. Cumhurbaşkanımız yaptığı açıklamada AK Parti'nin anayasa taslağının da hazırlanmakta olduğunu ve MHP ile beraber iki taslağın değerlendirileceğini ifade etti. Anayasa konusunda Türkiye ilk defa yeni anayasa hazırlık deneyimi yaşamıyor. Bu komisyon 61 maddeyi ortak kaleme almıştı. Siyasi partiler ortak karar alabiliyorlar demek ki..

Muhalefet de bir anayasa değişikliğinin ihtiyaç olduğunu görüyor. Bizim ortak hedefimiz cumhuriyetimizin 100. yılını yeni bir anayasa ile taçlandırmak. Darbe anayasası değişikliğe uğrasa da ruhunu korumakta. Güçlendirilişmiş parlamenter sistem ifadesinin yeterince açık ve samimi bulmuyorum. Çünkü 2007 yılında yapılan oylamayla yüzde 69,1 oyla millet cumhurbaşkanını ben seçeceğim dedi. Zaten parlamenter sistem kalmadı... Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmez. Güçlendirilmiş parlamenter sistem 2007'deki halk oylamasını yok mu sayacaklar? Yeni bir halk oylamasına mı gidecekler? Millet İttifakı bir güçlendirilmiş parlamenter sistemi karşı olmanın siyasal argümanı olarak kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kendi ihtiyaçlarını sürekli güncelleyen bir sistem. Bunların hepsini masaya yatırıp değerlendireceğiz.

ALİ BABACAN'IN AÇIKLAMALARI

Eğer siyaseti zihninizdeki tasarımlara dayalı yapıyorsanız, o tasarımlar bir yerde çöküverir. Eğer tasarlanmış bir siyaset yapıyorsanız, gerçekliğe değil de kendi zihninizdeki tasarımlara uygun bir şekilde yapıyorsanız bir yerde bir şeyi unutursunuz. Cumhurbaşkanımızı, aday gösteren imzacılar arasında unutursunuz. Bunun açıklanacak ve izah edilecek bir tarafı yok. AK Parti'den istifa ederek giden kişi ve onurlu şekilde siyasetinizi sürdürecek şekilde kendinizi tasarlamışsınız ama bir unutkanlık her şeyi darmadağın etti.

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