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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan baro düzenlemesiyle ilgili açıklama
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DHA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 15:46,Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan baro düzenlemesiyle ilgili açıklama

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Son dakika... AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan baro düzenlemesiyle ilgili açıklama
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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, baro düzenlemesiyle ilgili olarak ''Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet partilerinin 'anayasaya aykırılığı' iddiaları tartışıldı. Komisyon bunu reddetti. Görüşmelerde herkes konuştu. Bugün teklifi Komisyon'da bitirmeyi planlıyoruz.. Komisyonda kabul edildikten sonra yine teklifimizi bu hafta içerisinde genel kurula indireceğiz'' dedi.

 

 

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