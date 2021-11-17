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Son dakika! AK Parti Grup Başkanlığı'na İsmet Yılmaz seçildi

#AK Parti#İsmet Yılmaz#Naci Bostancı
Son dakika AK Parti Grup Başkanlığına İsmet Yılmaz seçildi

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden ayrılan Naci Bostancı'nın yerine eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz seçildi.

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AK Parti Grubu, yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi için basına kapalı toplandı.

Toplantıda, AK Parti Ankara Milletvekili Naci Bostancı, 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için yeni Grup Başkanı'nın belirlenmesi amacıyla Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.

Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığına, 241 oy alan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.

HÜRRİYET 2 GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU

AK Parti'deki bu görev değişikliğini Hürriyet muhabiri Nuray Babacan 2 gün önce Türkiye'ye duyurmuştu.

Babacan haberinde: Naci Bostancı'nın bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşerek, farklı bir yerde görev almak istediğini dile getirdiğini, Erdoğan'ın da seçim sürecinin başlayacak olması nedeniyle kendisini, genel başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirebileceğini ifade ettiğini yazmıştı. 

Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak.

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YILMAZ’IN GÖREVLERİ

Grup başkanlık görevine getirilen İsmet Yılmaz, eskiden olduğu gibi grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.

 

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