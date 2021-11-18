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Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

#AK PARTİ#Ekonomi#Numan Kurtulmuş
Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuştan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir' ifadelerini kullandı. Kurtulmuş ayrıca, '50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yoktur, hodri meydan. Şu an gündemimizde değil, kural yetkisi TBMM'dedir' dedi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un NTV'deki açıklamalarından satır başları şöyle:

Faiz bütün dünya ekonomiler için maliyet arttırıcı bir unsurdur. Üreticilerimizin üretimlerini sürdürebilmesi için kredilerde faiz yükünün olmaması gerekiyor. MB’nin aldığı kararlar düzenleyici bir etkiye sahiptir. MB politika kurulu değil, enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadele eden kurumdur.

Siyasetin vazifesi faizin maliyet baskısını azaltmaktır diye düşünüyoruz.

Kurlardaki aşırı oynaklık küresel piyasalardan da kaynaklanmaktadır. ABD ekonomisinin bile enflasyonla uğraşmakta olduğunu görüyoruz.

Bir ekonominin asıl gücü neyi ürettiği ile ölçülebilir. 

Asgari ücretli ve emeklilerin yani dar gelirlerin ihtiyaçlarına hükümet cevap verecektir. En son memur zamlarında da bu gerçekleştirilmeye çalışıldı. 

Yükselen fiyatların üzerinde hakkaniyetli bir asgari ücret sağlaacaktır.

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Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi.

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50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Kural değişikliği gerekirse yetki TBMM’dedir, gündemimizde yok. Şu aşamada bunun tartışılmasının lüzumsuz olduğunu düşünüyorum.

KILIÇDAOĞLU'NUN HELALLEŞME SÖZLERİ

CHP’nin millete hesap vermesi gereken çok konu var. 15 Temmuz örtülü darbedir dediği için Kılıçdaroğlu’nu özür dilemesi gerekir. Toplumsal uzlaşıdan bahsediyorsak özür dilemek gerekir. 28 Şubat’ın, 15 Temmuz’un hesabını ver, CHP özür dilerse faydalı olur.

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Türkiye yönetilemiyor demek çok büyük haksızlıktır. Türkiye pandemi döneminde de atması gereken adımları attı. Ekonomide tezgah dağılmadı. Türkiye iyi yönetiliyor, daha da iyi yönetilebilir. Erken seçim yok. Erken seçimin olması için siyasal şartların oluşması gerekir. Türkiye’ye yeni yatırımlar geliyor, istikrarsızlık ortamı yok.

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#AK PARTİ#Ekonomi#Numan Kurtulmuş

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