Son dakika: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN TÜRK’te Gülşen Coşkun’un sorularını yanıtladı.

AK Partili Dağ’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu CHP'si ile bizim AK Parti arasındaki fark ideolojik fark değildir. Aramızdaki tek fark ahlakidir. Kılıçdaroğlu bir süredir ısrarla yalan, yalanları devam ettirmek suretiyle siyaset üretme içinde. Kurumlara baskın gibi yapılan şeyler, videolar vasıtasıyla toplumun inanmasını sağlamak. FETÖ'nün sözcülüğü yöntemini uyguluyor sayın Kılıçdaroğlu. 2010'dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor. Bu olay üzerinden yorumladığımızda açık ve net görüyoruz. Vakıflar açıklama da yaptılar.

Gündüz FETÖ'cü hesapların paylaşımlarına baktığımızda gündemi takip edenler açıklamaların bu minvalde olacağını öngörmüşlerdir. Kılıçdaroğlu, son dönemde iyice arttırdı, yaptığı muhalefet Türkiye'nin menfaatlerine muhalefet.

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu iddiaların tamamı FETÖ'nün yıllardır ortaya koyduğu iddialar. O videoda bürokratları ayırıyor. 'Sarı'lar diye bir bürokrat kitlesi oluşturuyor.

Bürokratları tehdit ederek bir yol almaya gayret ediyor. Siyasette rakipler olacak, oldu bugüne kadar, bundan sonra da olacak. Seçim olmayan ülkelerde bile muhalefet oluşuyor kendi içinde. Siyasi rekabet olacak ama ahlaki ilke vardır. Ne kendi ailenizi ne de rakibinizin ailesini karıştırırsınız.

AK PARTİ CEPHESİNDEN ART ARDA TEPKİLER GELDİ... AK PARTİ'DE TELAŞ VAR MI?

Hayır telaşımız yok. Ortaya konulan sözlere cevap veriyoruz. O günkü sözler bugün bir gazeteci tarafından söylense, ya da bir kahvede söylense dikkate almazsınız. Kılıçdaroğlu öyle ya da böyle Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı. Genel başkana kıymet verdiğimiz için değil bu millete kıymet verdiğimiz için cevap vermek zorundayız. Ortada kamuoyunun çok bilmediği TÜRKEN Vakfı... Yasal olmayan hiçbir şey yok. TÜRKEN Vakfı, Amerika'da yurt ve burs imkanı veriyor. 14 yurdu var. Bir tane de 21 katlı büyük bir yurdu yapıyor.

Haberin Devamı

GİZLİLİK VAR MI?

Hepsine kamuoyuna açık şeyler. Yapılan işler belli. Kaçış diyor sayın Kılıçdaroğlu. Ortada yaşanan gerçekler var. en barizi 15 Temmuz'dur. Cumhurbaşkanımızı, ailesini, bizleri itham etmek doğru yol, yöntem değildir. Sayın Kılıçdaroğlu bir dalga konusu oldu bunun üzerinden.

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMAYI NEDEN ŞİMDİ YAPTI?

Bu açıklamalar siyaseten bize bir zarar vermiyor. Her açıklama sonrası o yaptığı konu bir balon olarak patlıyor. İnandırıcılıklarını CHP siyaseti yitiriyor. Yalanlar ispatlanmıyor. Kılıçdaroğlu çağrıda bulunuyor. Elektrikle alakalı, kendisi fatura ödemeyeceğini söylediğinde teşkilatına 'ödemeyin' demişti, vazgeçti. Belediyelere çağrıda bulunuyor, öğrencileri yapacağınız yurtlara alın diyor, hiçbir belediye cevap vermiyor. Partisi içindeki muhalefeti ortadan kaldırmış durumda. Demek ki 6'lı masa konusunda sıkıntıları var ki sürekli kendini ön plana çıkarma durumunda...

Haberin Devamı

CHP'NİN İSTANBUL MİTİNGİ... KILIÇDAROĞLU ADAYLIK SİNYALİ Mİ VERDİ?

Bir süredir Kılıçdaroğlu ve etrafındakiler kendilerini bağlıyorlar. Engin Altay'ın da o gün açıklamaları vardı 'gönlümüzün adayı' şeklinde. Vatandaşımız nezdinde en önemli husus güvendir. Kendilerini bağladıktan sonra nasıl bir geri dönüş yapacaklarını bilemiyoruz doğrusu.

İYİ PARTİ'DEN OLASI ADAYLAR LİSTESİ

Anket üzerinden ortaya konan yorum doğru değil. Kılıçdaroğlu demek ki öncelikle İYİ Parti ve 6'lı masayı ikna etmesi lazım. O 6'lı masadan en basit meselede bile ittifak çıkmaz. Abdülhamit konusunu açın orada, buyurun sayın Akşener 6'lı masada bunu tartışmaya açsın. İttifakı bırakın kavga etmemiş şekilde çıkma ihtimalleri yok. Aday belirleme niyetleri varsa imkan dahilinde değil zaten. Bazen 6'lı masadan açıklamalar geliyor. Biz çok net ifade edelim 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Haberin Devamı

ENFLASYONLA MÜCADELE

Milletimizin gündemi neyse AK Parti'nin gündemi o olmuştur. Bizim şu an için en önemli gündemimiz ekonomi ile ilgili gündemdir. Alt versiyonları var. İşsizlik, fiyat artışları... Bir kısmında netice alıyorsunuz. İş bulma ile ilgili verilerde yükselme devam ediyor. Hem uluslararası ticarette ortaya çıkan bozulmalar, emtia fiyatlarında ciddi artış var.

İnşallah en temel buradaki mücadelemiz enflasyonla mücadele. Hem düşürmeye dönük yapılacak hamleler, ikincisi de vatandaşın alım gücü.. Sosyal devlet anlayışı ile bugüne kadar yaptıklarımızın üzerinde yapılacak işler. Enflasyonu indirme noktasında yapacağımız, yapmamız gereken işler var. Hızlıca düşeceğini ifade etmek iddialı şeyler olur. Adım adım düşmesini sağlamak bir yandan da o süreç devam ettiği müddetçe vatandaşın yanında olmak. Asgari ücret noktasında Çalışma Bakanı'nın açıklamalarını takip etmek lazım.

Haberin Devamı

KİRA ARTIŞLARI

Ev fiyatlarındaki artış ve kira fiyatlarındaki artış gündemimize geldi. 4 bakanlığımız bu konuda çalışma yaptılar. Çalışmayı da bir noktaya getirmeye çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Nasıl bir çözüm üretilecek bakanlarımız yaptıkları çalışmayı kamuoyu ile paylaşacak.