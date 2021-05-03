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Haber Giriş: 03.05.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Son dakika... AK Parti eski milletvekili Burhanettin Uysal hayatını kaybetti

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Son dakika... AK Parti eski milletvekili Burhanettin Uysal hayatını kaybetti

26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Burhanettin Uysal için başsağlığı mesajı paylaştı.

Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Burhanettin Uysal için başsağlığı mesajı paylaştı.

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İşte Fahrettin Altun'un mesajı:

Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Gazi Meclisimizde 26. dönem Karabük vekilliği görevi de icra etmiş olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın mesajı:

Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü ve 26. Dönem Karabük Milletvekili, kardeşimiz Burhanettin Uysal Beyefendi’yi koronavirüs sebebiyle bugün kaybettik. Burhanettin Uysal kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

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