Son dakika: AK Parti Ankara İl binasına taşlı sopalı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

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Olay, saat 17.00 sıralarında Dr. Mediha Erdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Yazıcı (37) eline aldığı taş ve sopayla AK Parti Ankara İl Başkanlığının camına vurdu. Provokatif saldırıya parti binasını koruyan polisler anında müdahale etti. Saldırgan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"SALDIRIDA GİRİŞ CAMIMIZ ÇATLADI"

Olayın ardından parti binasının önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Güzelgöz, “Bu tür saldırılar sadece demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Taşla saldırı oldu ve partimize karşı hakaretlerde bulundu zanlı. Saldırıda giriş camımız çatladı. Herhangi bir personelimizde bir yaralanma söz konusu değil.” dedi.