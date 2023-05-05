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Son dakika: AK Parti Ankara İl binasına taşlı sopalı saldırı! Şüpheli gözaltına alındı

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#Ankara#AK Parti#Gözaltı
Son dakika: AK Parti Ankara İl binasına taşlı sopalı saldırı Şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 18:53

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine az bir süre kala AK Parti Ankara İl Başkanlığına taşlı ve sopalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken parti binasının camı çatladı.

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Olay, saat 17.00 sıralarında Dr. Mediha Erdem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir Yazıcı (37) eline aldığı taş ve sopayla AK Parti Ankara İl Başkanlığının camına vurdu. Provokatif saldırıya parti binasını koruyan polisler anında müdahale etti. Saldırgan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: AK Parti Ankara İl binasına taşlı sopalı saldırı Şüpheli gözaltına alındı

"SALDIRIDA GİRİŞ CAMIMIZ ÇATLADI"

Olayın ardından parti binasının önünde açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı İbrahim Güzelgöz, “Bu tür saldırılar sadece demokrasiye yapılan saldırılardır. Bu tür yapılan olayların muhalefetle ilgisinin araştırılmasını istiyoruz. Taşla saldırı oldu ve partimize karşı hakaretlerde bulundu zanlı. Saldırıda giriş camımız çatladı. Herhangi bir personelimizde bir yaralanma söz konusu değil.” dedi.

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#Ankara#AK Parti#Gözaltı

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