SON DAKİKA: Ahmet Özer'e terör davasında tahliye kararı verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan ve ardından görevden alınan, yolsuzluk soruşturması kapsamında ise, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla tekrar tutuklanan, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması başladı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşma, salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri Adliyesi'nin 1 numaralı salonunda görülüyor. Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Özer ile avukatları, ve çok sayıda partili katıldı.

Ahmet Özer ile arasında para transferi olması sebebiyle dinlenen tanık Erdoğan Boz, "2022 yılındaydı, o dönem Ahmet Özer’in kitabı yayınlanmak üzereydi. Ben de yayıncılık faaliyetleri yürüttüğüm için oradaydım. Tesadüfen karşılaştık, tarihten konuştuk. Ona hediye olarak bir kitap vermek istedim, kabul etmedi. Bu yüzden daha sonra parayı bana banka üzerinden attı" dedi.

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‘ÖZER BANA 70 BİN LİRA TEKLİF ETTİ BEN KABUL ETMEDİM’

Erkan Çakır, "Ben devletçi bir insanım, CHP’nin altı okunu seven bir insanım. Kürt bir vatandaşım. Sosyal medyamda Sayın Ahmet Özer hakkında yaptığım yorumdan dolayı hakkımda hakaret davası açıldı. Sayın Ahmet Özer PKK destekçisidir dedim, bundan dolayı bana dava açıldı, iki yerde bundan dolayı yargılanıyorum. Şu anda Ahmet Özer’in neden tutuklu olduğunu herkes biliyor. Ben bunu 9 ay önceden dile getirdiğim için yargılanıyorum. Kendi partimde terör örgütü destekçisi kimseyi istemiyorum. Sayın Ahmet Özer’in yaptığı konuşmalar ortadadır, özerklik isteyen konuşmalar yaptığı ortadadır. Özer ‘Pekeke’ dedi, biz ‘Pekaka’ diyoruz, bundan kendisinin örgüt üyesi olduğu belli. Ben bir Kürdüm ama Türklük üst kimliktir, ‘Ne mutlu Türk’üm diyene.’ Biz Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki insanlar, Van’daki insanlar sürekli bunları dile getiriyordu. Ahmet Özer’in belediye başkanı seçilmesinin ardından özerklik isteyen konuşmalar yaptığı için insanlar bundan etkilenmiştir. Ayrıca Özer bana uzlaşmak amacıyla 70 bin lira teklif etmişti, fakat ben kabul etmedim" ifadelerini kullandı.

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'PARA BENİM HESABIMDA TOPLANDI’

Ahmet Özer’in yeğeni Muhammet Sertaç Özçoban, "Ahmet Özer benim öz dayımdır. Kendisiyle ticari bir ilişkim yoktur. Kendisinin belediye başkanlığı onaylandığında seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla para toplandı, toplanan ve hesaba yatırılan resmi paralardır. Yakın çevreden imece usulü toplanan nakit paralardır. Eğer bu paranın kaynağı neresi diye soracak olursanız, seçim için eş dost akrabadan toplanan paralardır" şeklinde konuştu.

'PROJELERİMİZ İÇİN DESTEK İSTEDİM'

Ahmet Özer ile 2012–2016 yılları arasında çok sayıda HTS kaydı olması sebebiyle tanık olarak dinlenen Aladdin Erdoğan, "30 yıldan fazladır Mersin’de yaşıyorum. Mersin’de öğretmenim. Eğitim-Sen şube başkanlığı yaptığım için için Özer’i oradan tanıyorum. Bu süreçlerde Özer’i akademisyen olarak tanıyordum, biliyordum. Kendisinden projelerimiz için destek istedim. Daha sonra partimiz HADEP’e Özer belediye başkanı aday adayı olmak istedi. Benden destek istiyordu. Kendisi projelere dahil olarak bana projelerde destek oldu. Hatta birçok projede görev aldı. Ahmet Özer’in yasadışı örgütle ilgili bir bağlantısı olduğuna dair ne bir görgüm ne bir duyumum var" ifadelerini kullandı.

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'HEPSİ MESNETSİZ İDDİALARDIR'

Tanık beyanlarına karşı konuşan Ahmet Özer, "Sadece Erkan Çakır ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kamuoyunda meczup olarak bilinen bir adamdır. Güya uzlaşma için 70 bin lira istemişim. Böyle bir şey yok. Kendisi benim hakkımda örgüt üyeliğine dair iddiada bulundu. Zaten aramızda husumet var. Erkan Çakır yalnızca bana değil, İstanbul, Mersin, Adana Büyükşehir Belediyelerine yönelik sosyal medya paylaşımı yapan biridir. Bu kişi yalancı ve iftiracıdır. Önüne gelen herkese hakaret eden bir kişidir. Bu iddiaların hepsi mesnetsiz iddialardır” şeklinde konuştu.

'YARGILAMAM GEREKSİZ ŞEKİLDE UZATILDI'

Özer, "Bugün ikinci kez karşınızdayım; yargılamam gereksiz şekilde uzatıldı. Hakkımda uydurma iddialarla suç isnat edildi. Ben ve avukatlarım, tanıkların iddialarını çürüttük ve önceki duruşmada tahliye beklerken bugün yine ikinci kez hakim karşısındayım. Bir tek insan acı çekiyorsa, birçok insan acı çekiyor demektir. 11 Temmuz'da barış sürecinde önemli bir adım attık; ancak benim tutukluluğumun hala devam etmesi bir çelişkidir. Ahmet Özer davası, barış için bir samimiyet testidir. Başından beri lekelenmeme hakkım ihlal edildi, suçlu ilan edildim. Benim terör örgütü üyesi olmadığımı dünya alem biliyor. Barış süreci yapılacak diye tahliye olmak istemiyorum; zaten hiçbir örgüt üyesi değilim. Sadece terörsüz bir Türkiye yetmez, demokratik bir Türkiye de gerekir" ifadelerini kullandı.

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AZİZ İHSAN SUÇ ÖRGÜTÜ DOSYASI KAPSAMINDA TUTUKLU

Mahkeme heyeti, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, terör örgütüne üye olma suçundan yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı ve İstanbul sınırlarını terk etmeme şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü dosyası kapsamında halen tutuklu bulunuyor. (DHA) .