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Son dakika... İmamoğlu İnşaat'a el konuldu

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#İmamoğlu İnşaat#MASAK#El Konulma
Son dakika... İmamoğlu İnşaata el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 21:06

Son dakika haberi... MASAK raporları gereğince, İmamoğlu İnşaat'a Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el koydu.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk canlı yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ortakları arasında olan İmamoğlu İnşaat'a MASAK raporları gereğince ve Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğunu açıkladı.

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BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu İnşaat'a el konulma kararı ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, "19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur" denildi.

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#İmamoğlu İnşaat#MASAK#El Konulma

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