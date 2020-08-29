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Haber Giriş: 29.08.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu

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Son dakika... Ağrı'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 uzman çavuş şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-İran sınırında PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, yaralanan iki uzman çavuş, kaldırıldıkları Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan şehitlerin naaşı, kentte düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

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