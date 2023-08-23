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Son dakika! Ağrı'da 4.1 büyüklüğünde deprem

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#Son Depremler#Ağrı Deprem#Doğubayazıt Deprem
Son dakika Ağrıda 4.1 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 21:32

Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 21:22'de oldu.

Yerin 5.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Doğubayazıt'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi. 

 'HERHANGİ OLUMSUZ BİR ÇAĞRI GELMEDİ'

Ağrı Valisi Mustafa Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “21.22’de Diyadin ilçemiz Yeşildurak köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi olumsuz bir çağrı gelmemiştir. Alan tarama faaliyetlerimiz devam etmektedir” dedi.

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#Son Depremler#Ağrı Deprem#Doğubayazıt Deprem

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