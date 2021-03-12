Son dakika... Ağrı'da 4.0 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt'ta saat 08.57'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.