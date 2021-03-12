Son dakika... Ağrı'da 4.0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberine göre saat 08.57'te merkez üssü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt'ta saat 08.57'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM: Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde saat 08.57'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) March 12, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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