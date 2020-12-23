Son dakika: Ağrı Belediye Başkanı Sayan tehdidi anlattı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Savcı Sayan’a yönelik, “Susturan efsane olur, Che Guevara olur. 18 yaşındaki gence sesleniyorum, destan yaz, efsane ol” tehditleri sıralandı.

‘HAYDİ TÜRKÜCÜNÜZÜ KINAYIN’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, Sayan’ı tehdit eden kişinin İsviçre’de yaşayan Abdülkadir Aktürk olduğunu saptadı. Sayan bu bilgiyi yayınladığı bir video ile kamuoyuyla paylaşırken, HDP’lilere, “Haydi HDP’liler ölüm emrini veren türkücünüzü kınayın da görelim” çağrısı yaptı. Sayan, Hürriyet’e de, “Mardinli kendisi, Kadri Zana takma ismiyle filmler çekmiş, ödüller almış, aynı zamanda ses sanatçısı” dedi. Sayan, şunları söyledi:

“HDP’den zaten tık yok. Muhalefetten de tek bir laf duymadım. Kimse çıkıp doğru dürüst tek bir açıklama yapmadı. Bizi üzen bu. Ülkenin bütünlüğünü savunuyoruz, Türkiye’nin bütünleştirici gücüyüz diyenlerin terörle tehdit edilmiş bir belediye başkanı için tek bir söz söylememesi. Bu, demokrasi yaklaşımlarının da ne kadar çarpık olduğunu ortaya koyan iki yüzlü bir davranış. Terör bağlantıları nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarını arayıp geçmiş olsun diyorlardı. Ben ise terör tehdidi aldığım halde tek bir laflarını duymadım. Partimden ve MHP’den ise sağ olsunlar çok arayan oldu.

TÜRKİYE’YE İADESİ İSTENECEK

Adalet Bakanımız aradı. Başsavcılık bu tehdit olayına el koymuş, soruşturma başlatılmış. Tehdit eden bu kişinin de İsviçre’den iadesini isteyeceklerini söyledi. AB’ye ve İsviçreli yetkililere mektup yazacağım. Çünkü böyle bir olay HDP’li birinin başına gelmiş olsaydı dünyayı ayağa kaldırırlardı. Seçilmiş belediye başkanı olarak tehdit ediliyorum. Üstelik bir Kürdüm. Tehdidi yapan kişi orada elini kolunu sallayarak gezip, lüks içinde yaşıyor. Kürt gençlerinin kanı üzerinden Avrupa’da zevk-ü sefa yapıyorlar. Buna izin verilmemesi gerekir.”

‘BEN SİZE BUNUN YOLUNU SÖYLÜYORUM’

Abdülkadir Aktürk



İsviçre'de yaşadığı saptanan Abdülkadir Aktürk yayınladığı video mesajında Sayan’ı şu sözlerle hedef alıp tehdit etti: “Eğer korkak olmasan Savcı Sayan mıdır ne ş..... tekidir elini kolunu elinde de belediye telsizi var. Dolaşıyor. Bir tane babayiğit yav bir taş atın bir taş taş taş taş. Bulun bir taş atın yav. Adam bilsin ki he sağından solundan taş gelebilir. Adam yok bir olay yav. Şimdi bazı olaylar var. Diyelim gücünüz yetmez. Ulaşamıyorsunuz. Korumaları var. 300 400 tane koruması var. Polistir, komiserdir, emniyet amiridir, içişleri bakanıdır, bakandır, milletvekilidir her neyse. Yani Sayan Savcı nedir yav. Savcı’yı susturan tahrik olur. Efsane olur. Che Guevara olur. Neden ya. Siz neden bekliyorsunuz. Neye, neye.

YİYECEĞİN 20 SENE

Ben 20 -18 yaşındaki gence sesleniyorum. Hı. 18 yaşındasın destan yaz. Efsane ol. Yiyeceğin 20 sene. 38 yaşında 40 sene 40 yaşında tığ gibi delikanlı çıkacaksın. Bundan daha neyi var. Ben bunu size yolunu gösteriyorum. Ben ben ben ben. Ben söylüyorum. Ben. Susturun birileri çıksın, bunları sustursun. Partiyle alakanız olmasın. Siz partili de olamazsınız.”

HDP’Lİ KOÇ: YASAL MERCİLER GEREĞİNİ YAPAR

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ise Savcı Sayan’a yönelik tehdide ilişkin, Hürriyet’e şunları söyledi: “Gündemimizde olan bir şey değil. Tehdit eden de kimdir, nedir, bir bilgimiz yok. Sayan gündem oluşturmak istiyor. Bir olay varsa da yasal merciler var, müracaat edilir gereği yapılır. Biz gün be gün operasyonlarla uyanan bir partiyiz, daha yeni milletvekilimiz Leyla Güven daha cezası kesinleşmemiş olmasına rağmen gözaltına alınıp tutuklandı. Biz kendi başımızı kaldıramıyoruz, gündemimiz operasyonlar.”