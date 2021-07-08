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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Afyonkarahisar'da meyve alım tesisindeki skandal görüntüde flaş gelişme! Karar verildi
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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)-
Haber Giriş: 08.07.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Afyonkarahisar'da meyve alım tesisindeki skandal görüntüde flaş gelişme! Karar verildi

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Afyonkarahisar'daki bir meyve alım tesisinde çalışan işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri tepki çekmişti. Gözaltına alınan 4 kişi, savcılıkça serbest bırakıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce işletmeye 21 bin TL ceza uygulandığı öğrenildi.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahallesi'nin muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Görüntülerde işçiler, meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin de ayakkabısıyla meyveleri çiğnediği anlar yer aldı.

Mide bulandıran görüntülere bir yenisi daha eklendi Sağlığımıza kast etmiş
Mide bulandıran görüntülere bir yenisi daha eklendi! Sağlığımıza kast etmiş

Diğer işçilerin ise kasalarla getirip, daha büyük kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine, bir işçinin ayakkabısıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

İŞLETMEYE 21 BİN TL CEZA

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri, olayla ilgili inceleme yapılmasının ardından işletmeye toplam 21 bin TL ceza uygulandığını belirtti. Görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.

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