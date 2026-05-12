Son dakika: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'de

Haberin Devamı

CHP yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Burcu Köksal’ın parti değiştireceğine ilişkin iddialar son günlerde siyaset gündeminde geniş yer bulmuştu. Köksal, dün akşam yaptığı açıklamada "AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.



"CHP'DE SİYASET İMKANI KALMADI"

CNN Türk Muhabiri Melike Görür, Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılım sürecine ilişkin detayları aktardı:

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, uzun süren sessizliğini dün bozdu ve bir televizyon programında konuştu. Burcu Köksal, bugün AK Parti’ye geçeceğini söyledi ve içinin rahat, huzur dolu olduğunu ifade etti. CHP’de siyaset yapma imkânının kalmadığını belirtti.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal’a bir mesaj atarak, kocası nedeniyle kendisinin tehdit edilmesi gerekçesiyle bu yönde bir karar aldığını iddia etmiş; mesajında da Burcu Köksal’a, ‘Boşa çıkma, partin arkanda durur’ dediğini söylemişti. Burcu Köksal da bunu doğruladı ve ‘Bu mesaj, en hafif mesajlardan biriydi’ ifadelerini kullandı. ‘Evet, tehdit edildim ancak beni Özgür Özel tehdit etti’ dedi.



"KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİĞİM İÇİN UNUTAMADI"

Haberin Devamı

Ayrıca, ‘Özgür Özel, kurultaydan bu yana Kılıçdaroğlu’na oy verdiğim için bunu bir türlü unutamıyor’ ifadelerini kullandı. 31 Mart seçimlerinde kendisine yalnızca bir kez mazot desteği geldiğini belirten Köksal, ‘Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı da yollamadılar. Sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım’ dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜM"

Burcu Köksal, aynı zamanda CHP yönetimi tarafından mobbinge uğradığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da 45 dakikalık bir görüşme yaptığını anlattı ve ‘Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine, “CHP’deyken hep sizin karşınızda oldum ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP, bizim CHP’miz değil” dedim’ ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Köksal’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğü bilgisi vardı. Köksal da bunu doğruladı. ‘Kemal Kılıçdaroğlu, partiden ayrılmama razı olmadı. Ama beni kararlı görünce, “İlla istifa edeceksen bari bağımsız kal” dedi’ ifadelerini kullandı. ‘O görüşmemizde kendisine de söyledim; ben zaten bağımsız gibiydim. Bize hiçbir görev verilmiyordu’ dediğini de aktardı.



Burcu Köksal’a bugün AK Parti’nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda AK Parti rozeti takılacak. Böylece AK Parti’ye geçmiş olacak.

Burcu Köksal, dün sessizliğini koruduğu saatlerde CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na kesin ihraç talebiyle sevk edilmişti. Tedbirli sevk nedeniyle parti üyeliği de askıya alınmıştı. Bu gelişmeyi, MYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Zeynel Emre duyurdu. Zeynel Emre, ‘Artık istediği yere gidebilir’ ifadelerini kullandı.