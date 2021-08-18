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Ferhat DERVİŞOĞLU- İzzet NAZLI/REYHANLI (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

Son dakika! Afrin'e füzeli saldırı: 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti

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Son dakika haberine göre, Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından bugün saat 14.30'da saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 13 füze atışı yapıldı.

1'İ ÇOCUK 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Son dakika Afrine füzeli saldırı: 1i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti

MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Son dakika Afrine füzeli saldırı: 1i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti

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