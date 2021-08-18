Son dakika! Afrin'e füzeli saldırı: 1'i çocuk 3 sivil hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre, Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Suriye'nin Afrin kent merkezine PKK/YPG'li teröristler tarafından bugün saat 14.30'da saldırı düzenlendi. Tel Rıfat bölgesinden teröristler tarafından 13 füze atışı yapıldı.
1'İ ÇOCUK 3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yaralıların çevre hastanelerde tedaviye alındığı ifade edilen açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.