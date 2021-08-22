İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
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Son dakika: Afganistan'dan 357 yolcu daha tahliye edildi
Son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.
Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.