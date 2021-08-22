MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Afganistan'dan 357 yolcu daha tahliye edildi
GeriGündem Son dakika: Afganistan'dan 357 yolcu daha tahliye edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 22.08.2021 - 10:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Afganistan'dan 357 yolcu daha tahliye edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Afganistan'dan 357 yolcu daha tahliye edildi

Son dakika haberine göre, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.

Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.

Son dakika: Afganistandan 357 yolcu daha tahliye edildi

Afganistan’dan tahliye edilen İrem hemşire korku dolu anları anlattı: Öldürmemeleri için dediklerine uyduk
Afganistan’dan tahliye edilen İrem hemşire korku dolu anları anlattı: 'Öldürmemeleri için dediklerine uyduk'
Türkiye’deki Afgan kadınlar anlatıyor: Annemin hayatı bombalar altında geçmiş, 20 yıl öncesine dönmek istemiyoruz
Türkiye’deki Afgan kadınlar anlatıyor: Annemin hayatı bombalar altında geçmiş, 20 yıl öncesine dönmek istemiyoruz!

Son dakika: Afganistandan 357 yolcu daha tahliye edildi

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi