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Son dakika: Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı!

#Suç Örgütü#Sanger Ahmadi#Afgan

Son dakika haberine göre Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen "Lions-Cartel" isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi ve 4 örgüt üyesi Bahçelievler'de bir otele düzenlenen operasyonla yakalandı.

Lions-Cartel suç örgütünün lideri Bahçelievlerde otelde yakalandıLions-Cartel suç örgütünün lideri Bahçelievlerde otelde yakalandı
Lions-Cartel suç örgütünün lideri Bahçelievlerde otelde yakalandı

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Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı belirtilen, uyuşturucu ve organize suç çetesi 'Lions-Cartel'in Afganistan uyruklu lideri Sanger Ahmadi sınır dışı edildi. Sanger Ahmadi'nin sosyal medya hesapların yaptığı paylaşımlarda Türkiye'de olduğunun belirlenmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sanger Ahmadi'nin Bahçelievler'de bulunan bir otelde kaldığını belirledi.

Son dakika: Afgan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi İstanbulda yakalandı

Ekipler, önceki gün Ahmadi'nin kaldığı otele baskın düzenledi. Ahmadi ve çete üyesi oldukları belirtilen l J.Y., S.V., M.A.D. ve O.M. lobide gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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#Suç Örgütü#Sanger Ahmadi#Afgan