Son dakika: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay Defne olan 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 16,74 kilometre olarak belirlendi. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Meydana gelen şiddetli sarsıntı sonrası göçük altında kalanların olup olmadığı ekipler tarafından araştırılıyor.

ÇADIRLARDAKİ SOBALAR DEVRİLDİ

CNN Türk canlı yayınında depremi hisseden ve o anları aktaran muhabir Buse Deviren, deprem anında çadırlardaki sobaların devrildiğini söyledi. Deviren, "İnsanlar çadırlarından çıktılar ve ağaçların devrilmesinden bile korktular" ifadelerini kullandı.

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HATAY'DA SAHRA HASTANESİNE GİDEN KÖPRÜ YOLUNDA HASAR OLUŞTU

Öte yandan Hatay'da sahra hastanesine giden köprü yolunda hasar oluştu. CNN Türk muhabiri Deviren trafiğe kapatılan yolda son durumu aktardı:

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Yol tamamen kullanılamaz hale geldi. Ambulanslar şu anda bu yolu kullanamıyorlar. Sahra hastanesine giden bu şerit trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri güvenlik önlemlerini aldı ve yola giriş izni verilmiyor.

FULYA ÖZTÜRK: SAMANDAĞ'DA BİR KADININ BAŞINA TAŞ DÜŞMÜŞ

CNN Türk yayınına bağlanan Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu ile Kahramanmaraş'ta beraberdi. Hatay'a doğru havalandı. Samandağ'da bir kadının başına taş düşmüş. Vefat ettiğine dair haberi aldık. 4 kişi Defne ilçesinde enkaz altında kalıyor. 1 kişi çıkarılıyor. Aldığımız bilgiler bu yönde. Ekipler bölgeyi tarıyor. Maraş'tan takviye ekip ve ambulanslar da yönlendirildi. Yine Samandağ ve Defne'de binaların yıkıldığına dair haberler geldi. Bu ihbarların hepsi değerlendiriliyor. Doğru olma ihtimali yüksek" dedi.

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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: VATANDAŞLARIMIZA GEÇMİŞ OLSUN

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Adıyaman'da ciddi bir şekilde hissedildi. 15 gündür sarsılmaya devam ediyoruz. Bu artçıların en şiddetlisiydi. Şu an gelen herhangi bir bilgi yok. Hatay'a yakın bir yerde meydana geldiği için orada daha fazla hissedildiğini düşünüyorum. Binadaki tüm arkadaşlarımızla toplantı halindeydik hemen dışarı fırladık. Hasarlı binaların hiçbirinde vatandaşımız yok. Bize henüz bina altında kalındığına dair bir bilgi gelmedi. Bütün krizi Adıyaman'da yürütüyoruz. Yayın içeri dışarı çıktım. Yayın sonrası toplantıya gireceğim” dedi.

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JEOLOG TÜYSÜZ: TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI DEĞİL

Jeolog Okan Tüysüz NTV canlı yayınında şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu tetiklenen bir deprem bu artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Orada birkaç bin yılda bir deprem oluyor ama dengeler büyük ölçüde değişti. 6 Şubat’ta olan depremin kuzeyi. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak olan bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir."

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AFAD'DAN ÖNEMLİ UYARI

Depremlerin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin" denildi.

⚠️ ÖNEMLİ!



▪️ #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.



▪️ Riskli binaların çevresinde bulunmayın.



▪️ Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023

AFAD ayrıca, depremler sonrasında “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı.

FUAT OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da bir uyarıda bulundu ve "Hatay merkezli meydana gelen depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını ve ekiplerimizin uyarılarına hassasiyetle uymalarını rica ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan da şu uyarı yapıldı:

Adana'da vatandaşların deprem nedeniyle panikle kaçma anları.



HATAY'DA DEPREMDE YARALANAN BAZI VATANDAŞLAR HASTANEYE GETİRİLDİ

Depremin panik oluşturduğu Hatay'da onlarca ambulans hareket etti. Dörtyol ilçesinde deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar, ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Panik yaşatan deprem nedeniyle sahada ekiplerin araştırmasının sürdüğü bildirildi.