MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Afet bölgesi için AFAD'dan önemli uyarı
GeriGündem Son dakika... Afet bölgesi için AFAD'dan önemli uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 05.09.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Afet bölgesi için AFAD'dan önemli uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Afet bölgesi için AFAD'dan önemli uyarı
Abone Olgoogle-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Twitter hesabından "bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir. Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir." uyarısında bulundu.

AFAD'ın açıklaması şöyle:

"Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların #Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir.

Yaşanabilecek her türlü olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, ayrıca selden etkilenmiş ve etkilenmesi muhtemel bölgelerdeki yolların kullanılmaması önem arz etmektedir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle