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Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) - AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Son dakika... AFAD'dan İstanbul'daki fırtınayla ilgili açıklama

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Son dakika... AFAD'dan İstanbul'daki fırtınayla ilgili açıklama
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtınayla ilgili açıklama yaptı. AFAD'dan yapılan açıklamada ''İstanbul'da şu ana kadar 18 ilçeden toplam 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirilmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır'' ifadelerine yer verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle 3 kişinin yaralandığını, 18 ilçede 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi olayının meydana geldiğini, 191 araç ile bir halk ekmek büfesinin hasar gördüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam etkili olan fırtına nedeniyle birçok ilçede ağaç devrilmesi ve çatılardan parça düşmesi gibi olaylar yaşandığı, bazı araç ve iş yerlerinde zarar oluştuğu hatırlatıldı.

Şu ana kadar 18 ilçeden 193 çatı uçması, 13 ağaç devrilmesi, 191 araç hasarı, bir halk ekmek büfesi hasarı bildirildiği ifade edilen açıklamada, olaylarda 3 vatandaşın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği, tüm ihbarların ivedilikle değerlendirilerek ekiplerin sevkinin sağlandığı ve gelişmelerin takip edildiği vurgulandı.

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BİR AÇIKLAMA DA AKOM'DAN

AA muhabirinin AKOM'dan aldığı bilgiye göre, özellikle Avrupa Yakası'nda etkisi görülen fırtına nedeniyle 152 çatı uçması, 30 ağaç devrilmesi, 71 tehlike arz eden parça, 36 trafik ışığı ve yön tabelasında hasar ile 31 araç hasarı meydana geldi. Zeytinburnu'nda rayların üzerine düşen ağaçlar sefer aksamasına yol açtı. Kentin bazı bölgelerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.

BAĞCILAR'DA RÜZGARDA DÜŞEN CAMIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULDULAR

İstanbul Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde fırtına nedeniyle binanın balkon camı sokağa düştü. Sokaktan saniyeler önce geçen iki kişi camın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşanılanlar saniye saniye bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika... AFADdan İstanbuldaki fırtınayla ilgili açıklama

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