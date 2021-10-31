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Son dakika... AFAD'dan Antalya için 'sel' uyarısı

#Antalya#AFAD#Sel
Son dakika... AFADdan Antalya için sel uyarısı

Antalya ve Antalya Körfezi'nde salı günü öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerelde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da çok kuvvetli yağış beklendiğini belirterek Antalya için sel ve su baskınları uyarısı yaptı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Antalya genelinde ve Körfez bölgesinde bugünden başlayıp 2 Kasım Salı öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerelde kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, ani kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekiyor.

İlgili kurum ve kuruluşlar, yetkililer ve vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı anlık meteorolojik uyarılarla güncel tahmin raporlarını takibi önem taşıyor.

AFAD UYARDI

AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Antalya il geneli ve Antalya Körfezi'nde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve deniz üzerinde hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

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